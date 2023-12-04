Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надёжным партнёром для Китая»

Президент Беларуси с рабочим визитом в Китае, борт № 1 приземлился в аэропорту Пекина накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Лукашенко провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Их тематика затрагивает вопросы инвестиционного, торгово-экономического и международного сотрудничества. Известно также, что в программе визита – мероприятия социально-гуманитарной направленности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемый Председатель, дорогой друг, я вам благодарен за эту встречу, знаю, что вам в последнее время нелегко, огромное количество встреч, международных встреч, не говоря уже о внутренней политике. Но я, обдумывая этот тезис, подумал: ну что ж, это бремя одного из лидеров нашей планеты, поэтому приходится терпеть. Я вам очень благодарен за эту встречу, за оперативность. Я сегодня рад с вами в дружеской обстановке обсудить актуальные вопросы сотрудничества. И, как это всегда было между нами, высказать свою точку зрения на те или иные проблемы международных отношений. Развитие всестороннего и всепогодного стратегического сотрудничества Беларуси и Китая определено единством наших идеологий и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня. Наша встреча, как вы сказали, 1 марта стала во многом судьбоносной и задала динамику на весь год. С марта организовано более 120 взаимных визитов Беларусь – Китай. Это разные визиты. И, что больше всего радует, это визиты, которые связаны с производством, торгово-экономическими отношениями. Историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений, старту новым векторам и механизмам нашего сотрудничества.