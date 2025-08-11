Лукашенко – Текслеру: мы набрали нормальные обороты и поняли, что можем работать друг с другом

Аграрный сектор играет важную роль в экономике Челябинской области. Регион активно закупает технику, в частности, сотрудничает с предприятием «Гомсельмаш». Также большую часть тракторного парка сельхозпредприятий региона занимают машины марки «Беларус» от МТЗ. Кроме того, прорабатывается возможность строительства молочных ферм в Челябинской области по белорусским проектам, что открывает новые перспективы для взаимодействия в аграрной сфере.

Челябинская область – один из крупнейших металлургических центров России. Значительная часть выпускаемой продукции направляется на экспорт, в том числе и в Беларусь. Металлургия – одна из ключевых статей двустороннего товарооборота, который по итогам 2024 года достиг около 540 миллионов долларов. При этом потенциал для расширения сотрудничества гораздо выше. Перспективное направление – сельское хозяйство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы набрали нормальные обороты и поняли, что мы можем работать друг с другом и торговать. Более чем полмиллиарда долларов, если в долларах считать, мы выходим на торговый оборот за год. Это хорошо. Есть определенные у нас недочеты, отставания, к примеру, по БЕЛАЗам. Это общая тенденция, я думаю, скоро мы ее преодолеем, в связи с тем, что деньги очень дороги стали в Российской Федерации. И, может быть, в былые времена мы реализовали в Челябинской области достаточно этой техники, но, тем не менее, каждый год подобная техника нуждается в обновлении, это вы хорошо знаете.

Поэтому есть над чем работать, и я хочу вас заверить в том, что наше правительство, все мы, будем над этим работать и, как раньше говорили, расшивать узкие места. Перспективу мы видим прежде всего в промышленной кооперации. Мы взаимно поставляем и немало комплектующих товаров российским предприятиям. Можно пример привести, наши автокомпоненты для УРАЛа. И не только автокомпоненты. Одно из направлений – это сельхозтехника.

Челябинская область закупает достаточно сельскохозяйственной техники и закупала из Беларуси. Мы должны подумать о кооперации подобной техники. Ваша область Челябинская – очень продвинутая область. Мы можем локализовать очень многие компетенции и в части нашей техники у вас, и с удовольствием будем работать не только на челябинцев, но и на тот ближний регион Российской Федерации.