Прямой эфир

В США ураган частично разрушил тюрьму

11 августа 2025 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Непогода создала проблемы и в США. Только в отличие от Латвии она поставила под угрозу не продовольственную безопасность, а безопасность граждан. В штате Небраска из-за урагана обрушилась крыша одной из тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США ураган частично разрушил тюрьму-2

Призванное охранять общество от опасных преступников здание не выдержало напора ветра и ливня. Почти 400 заключенных, сами того не ожидая, чуть не оказались на свободе. Правда благодаря экстренным действиям охранников и администрации тюрьмы непредвиденного побега удалось избежать. Все заключенные из частично разрушенных камер были оперативно эвакуированы в другие.

# Природные катаклизмы # США

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии из-за неурожая вырастут цены на сельхозпродукцию
11 августа 2025 10:35

В Латвии из-за неурожая вырастут цены на сельхозпродукцию

Мощный выброс плазмы произошел на Солнце – 500 тыс. км
11 августа 2025 10:07

Мощный выброс плазмы произошел на Солнце – 500 тыс. км

Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. военных
11 августа 2025 09:58

Польша намерена увеличить численность армии до 500 тыс. военных