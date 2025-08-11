В США ураган частично разрушил тюрьму

Непогода создала проблемы и в США. Только в отличие от Латвии она поставила под угрозу не продовольственную безопасность, а безопасность граждан. В штате Небраска из-за урагана обрушилась крыша одной из тюрем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призванное охранять общество от опасных преступников здание не выдержало напора ветра и ливня. Почти 400 заключенных, сами того не ожидая, чуть не оказались на свободе. Правда благодаря экстренным действиям охранников и администрации тюрьмы непредвиденного побега удалось избежать. Все заключенные из частично разрушенных камер были оперативно эвакуированы в другие.