«Такого больше нигде не видел!» Чем привлекают иностранцев белорусские санатории?

Белорусские санатории посещает все больше иностранцев. За 9 месяцев 2023 года в наших здравницах отдохнули свыше 160 тысяч зарубежных гостей. А выручка от экспорта услуг выросла более чем на 26 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем привлекают наши здравницы – узнала Алина Мычко.

Антон и Виолетта Пушкель приехали отдохнуть и подлечиться из Латвии. Первый раз в белорусском санатории побывали еще несколько лет назад. С тех пор каждый сезон только к нам. Привлекает не только близость к границе, но и высокое качество услуг и медицинских процедур. При этом цена в разы ниже, чем у зарубежных аналогов. Так что другие варианты даже не рассматривают.

Антон Пушкель, отдыхающий (Латвия):

Нам знакомые предложили поездку еще в 2017 году. С тех пор приезжаем два раза в год. Работа заканчивается – мы выезжаем в санаторий в Беларусь. Виолетта Пушкель, отдыхающая (Латвия):

Нас все устраивает. Все прекрасно! Красиво, уютно. Тепло принимают – почему бы и не приехать сюда. Лучшая реклама отечественных здравниц – народная. Рассказы о наших санаториях быстро распространяются за рубеж. От знакомых о них узнал и Сергей Щеголев. Такую форму отдыха пробует впервые, но уже строит планы на следующий отпуск. От уровня, который предлагают в Беларуси, признается, был в шоке.

Сергей Щеголев, отдыхающий (Латвия):

Меня вообще шокировало – такого уровня и такого обслуживания я нигде не видел. Меня просто радует все: я не видел ни одного скучного или грустного лица. Все улыбаются, желают хорошего здоровья. Все только положительное и позитивное.

Санатории Европы акцент делают на спа-направлении, а Беларусь гордится своими медицинскими услугами. Гостям доступны не только приятные релакс-процедуры, есть также возможность поправить здоровье. Поэтому стекаются к нам со всех уголков континента.

Ольга Купревич, специалист по маркетингу:

Более 60 % иностранных граждан в 2023 году. В основном это граждане России, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана. Также отдыхают граждане Израиля, Германии и многих других стран, но этих большинство.

Самый богатый на санатории – Мядельский район. Край сосновых лесов и живописных озер отдыхающие очень любят. Только за первое полугодие его посетили более 45 тысяч человек. Планировать отдых в санаториях начинают заранее. Люди уже занимают места на июнь. А на Новый год и Рождество забронировали порядка 94 % мест.

Период зимних праздников очень популярен среди иностранных граждан. Их доля в санаториях будет составлять почти 45 % от общего числа людей. Отмечать Рождество и Новый год в белорусских здравницах приедут порядка 11 тысяч человек. В целом же в праздничные дни санатории примут почти 24 тысячи отдыхающих.