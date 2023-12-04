Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Их тематика затрагивает вопросы инвестиционного, торгово-экономического и международного сотрудничества. Встреча длилась в три раза дольше запланированного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробнее здесь.

В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь», – отметил китайский лидер на встрече с Президентом Беларуси. По словам Си Цзиньпина, Беларуси под сильным руководством ее Президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

Мой большой друг, очень рад еще раз вас видеть. В рамках вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, уплотняется международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Что касается этой инициативы, 10 лет назад она являлась концепцией, то теперь к сотрудничеству в ее рамках присоединились более 140 стран и международных организаций присоединились к сотрудничеству в ее рамках.

Под сильным руководством господина Президента вашей стране удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития.





Как вы отметили, для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. И мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания сообщества единой судьбы человечества.