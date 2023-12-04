Лукашенко сыграл в хоккей на стадионе Пекинского университета

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. А Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Беларусью. Причем Пекин выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали сегодня, 4 декабря, на встрече двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая». Подробнее здесь.

Сегодня в Пекине состоялись переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином. Наш Президент в Китае находится с рабочим визитом, но по насыщенности он не уступает официальному и даже государственному. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Китай предлагает единую цель для всех, – подчеркнул Александр Лукашенко. Такую приверженность белорусский лидер подтвердил и презентом для китайского коллеги во время обмена подарками. Многие из них весьма символичны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это «Пояс и Путь». Наши скульпторы, художники создали композицию «Один пояс – один путь».

Далее Си Цзиньпин лично проводил нашего Президента. Из резиденции «Дяоюйтай» Александр Лукашенко отправился в Пекинский университет. Это ведущий вуз Китая. Здесь состоялся разговор с секретарем партийного комитета Пекинского университета, председателем педагогического совета, заместителем председателя Комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином. Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного Александр Лукашенко рассказал о планах интеграции молодежи и задачах, поставленных правительству обеих стран. Буквально в это же время проходила встреча вице-премьеров.

Александр Лукашенко:

Мы с Председателем давние друзья. Потому что мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы. Все наши большие намерения, договоренности надо приземлить, перевести в конкретные проекты. Коммуникацию усиливать среди молодежи. Мы обсудили вопросы студенческого обмена. Нам надо усиливать, интенсифицировать этот обмен. Не замыкаться только на биотехнологиях. Нам надо в области химии, физики, математики. Есть интерес со стороны Китая налаживать сотрудничество Беларуси и КНР.