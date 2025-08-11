По версии американского издания The Washington Post, США должны заставить Россию признать Украину в качестве вооруженного до зубов государства в Восточной Европе. Об этом пишет РИА Новости.

«Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», – говорится в публикации.

Это могло бы стать альтернативой вступлению Украины в НАТО, пишет зарубежная газета. Украине, как отмечается, должно быть поставлено западное оружие и она должна служить военной базой.

Тем временем президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретятся на Аляске, где обсудят пути мирного урегулирования конфликта.



Подготовка к саммиту уже началась, и возможно, что следующая встреча пройдет в России.

Сам выбор Аляски объясняется тем, что в этом регионе пересекаются экономические интересы двух стран.

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