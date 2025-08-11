В Латвии из-за неурожая вырастут цены на сельхозпродукцию

Жителям Латвии нужно быть готовым к резкому повышению цен на продукты питания. С таким предупреждением выступил министр сельского хозяйства. Это стало следствием катастрофической ситуации в отрасли. Непогода может оставить страну без урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непрекращающихся дождей оказались затоплены поля. Фермеры продолжают подсчитывать потери.

По последним прогнозам, пшеницы соберут на 20 % меньше, чем в 2024 году, гречихи и картофеля – на 43 %, на 60 % – рапса. Служба сельскохозяйственной статистики Латвии приняла заявления об ущербе, причиненном непогодой. Его общая сумма приблизилась к 70 миллионам евро и эта цифра продолжает расти. Кроме того, из-за обильных дождей в этом году остались незасеянными почти 6 тысяч гектаров. В связи с этим в Латвии до 4 ноября введено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. Проблема и в том, что собранный урожай трудно будет сохранить и он будет низкого качества. Поэтому цены на сельхозпродукцию вырастут.

Армандс Краузе, министр сельского хозяйства Латвии:

В этом году цены на многие местные продукты, в том числе на картофель, вырастут. Это связано с избыточной влажностью почвы, из-за которой урожай портится гораздо быстрее. Поэтому жителям следует ожидать большого роста цен на латвийские продукты питания. Дефицита сельхозпродукции в магазинах не будет. В первую очередь за счет импорта. Но учитывая неблагоприятные погодные условия в этом году ждать, что цены на импортные продукты будут низкими, также не приходится.

Чтобы минимизировать удар по кошелькам жителей Латвии, в Национальном союзе фермеров их призвали приобретать сельхозпродукцию непосредственно у производителей. Так как посредники и магазины намного увеличивают конечную цену. Кроме того, людям надо уже начать делать запасы на зиму – варить варенье и заняться консервацией.