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Граждан Беларуси освободили из трудового рабства в Испании

11 августа 2025 10:39
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Граждане Беларуси были освобождены из трудового рабства в Испании, где их вынуждали работать на нелегальных табачных фабриках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туда они попали четыре месяца назад, будучи обманутыми организацией, которая вербовала их через Facebook.

Граждан Беларуси освободили из трудового рабства в Испании-2

Людям обещали заработок до 3 тысяч евро в месяц. В аэропорту Малаги их встретили представители преступной организации и доставили на фургонах на фабрики, где более 100 дней продержали в плену. Условия проживания были ужасающими. В комнате находились только раковина, грязный душ и маленькая микроволновка. Окна были заклеены пластиком и картоном, чтобы никто не мог их увидеть снаружи.

Попавшие в трудовое рабство работали без оплаты по 12 часов в сутки, поскольку им нужно было якобы выплатить долг перед организацией за то, что та привезла их в Испанию. В результате спецоперации освобождены 18 человек разных национальностей, включая граждан Беларуси, Китая и Вьетнама. Задержаны десятки человек, организовавших преступный бизнес. Им предъявлены обвинения в торговле людьми, налоговом мошенничестве, контрабанде табачных изделий.

# Торговля людьми

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