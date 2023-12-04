Жить в белорусской деревне с комфортом – сегодня это реально? Разбирались эксперты

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами в агрогородках? Эти и другие вопросы обсудили на площадке ток-шоу «По существу». Есть ли проблемы с почтой и банками в сельской местности? Отвечает аналитик БИСИ

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Что касается банковского обслуживания, было достаточно много критических замечаний сельских жителей по поводу доступности инфокиосков и банкоматов. Это проблема, особенно для работающего населения – ни снять деньги, ни перевести. Что касается стимула ехать в село, нам пора сменить стереотип о малых городах, населенных пунктах, селе как нечто, обязательно связанное, например, с сельским хозяйством. Давайте смотреть на то, что село – это место проживания вчерашних городских жителей. Мы фиксируем четкий запрос городского населения, молодежи на переезд. Нельзя сказать, что это тренд на деурбанизацию, но молодежь нацелена на экологичность, индивидуальное пространство, расширение – квартиры уже маловато. Когда свой дом – шашлык, газончик – это уже совсем другой уровень комфорта. МАРТ выявил несоблюдение ассортиментного перечня в 95 % случаях при проверках магазинов на селе

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы осуществляем контрольные мероприятия по наличию товаров в магазинах. Необязательно сельская местность, города и так далее. Но на территории сельской местности мы за истекший период 2023 года провели 281 мониторинг. К сожалению, в 95 % случаев было несоблюдение ассортиментного перечня. Кирилл Казаков, СТВ:

Это магазины государственной торговли либо частные? Нина Емельянова:

У нас на селе работают, помимо Белкоопсоюза, вообще всего более 18 тысяч торговых объектов. Из них более восьми тысяч – это стационарные магазины. И только половина принадлежит Белкоопсоюзу. Все остальное – это частная форма собственности. Это не системные проблемные предприятия одного, а это точечные вопросы, которые требуют решения. И население прекрасно знает местные органы власти, кому звонить, если что-то не так. В МАРТ за текущий год, наверное, было только три обращения, связанных с вопросами обслуживания на селе. По сфере бытового обслуживания уже три года не было ни одного обращения. Автоловки тоже проверяются на предмет соблюдения законодательства, ассортимента, порядок цен. Как обстоят дела с последним?

Нина Емельянова:

У нас вопросы ценообразования соблюдают практически все субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю, потому что штрафные санкции немаленькие. И если год назад, когда вводилось жесткое ценообразование, еще были нарушения, недостатки в работе (и сейчас мы выявляем). Автолавки, тот же Белкоопсоюз, у них же система ценообразования идет в офисе, она целенаправленная. И поэтому субъект хозяйствования либо нарушает везде, либо не нарушает нигде. По ценообразованию немного другие проверки – это не так: пришел, увидел и принял меры. Требования к ассортименту в магазине и в автолавке разные. Это зависит от торговой площади, расположения, их специализации. Но для сельской местности есть свой ассортиментный перечень для автолавок, есть для магазинов. «Кто закажет – привезут». Есть ли проблемы с доставкой товаров в деревни?

Наталья Суйкова, начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома:

Проблем с доставкой товаров нет. Если это пожилые жители и есть потребность, понятно, что есть дети. Кто закажет – привезут. Любой человек, независимо, где он живет, пять человек в деревне или 150, он должен купить товары, которые потребляет ежедневно. Что касается сферы бытового обслуживания в Минской области, у нас есть единый короткий номер 167. Он бесплатный для звонков с любого оператора. Операторы имеют связь с любым районным комбинатом бытового обслуживания, которые или самостоятельно, или через договора кооперации, или по заявительному признаку с эксклюзивной услугой смогут удовлетворить запрос любого человека. Читайте также: В чем плюсы жизни в агрогородке? Рассказываем на примере Белыничей Что важно для молодежи и пенсионеров на селе – результаты соцопроса БИСИ В Белкоопсоюзе ответили, почему в некоторых автолавках есть проблемы с ассортиментом Какие социальные стандарты обеспечивает государство в сельских населенных пунктах?

Нина Емельянова:

Государство определило минимальные социальные стандарты. В сфере бытового обслуживания это 11 видов бытовых услуг. То же самое в сфере торговли. Если сельский населенный пункт с численностью до 200 человек, можно, чтобы не располагался стационарный магазин, а обслуживание автолавкой два раза в неделю. Государство обеспечивает минимум населению, а максимум – пожалуйста, частники приезжают, открывают магазины. Много ли конкурентов у госторговли на селе?

Нина Емельянова:

Конечно, 18 тысяч торговых объектов на селе работают. Александр Скрундевский, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

И только 3,5 тысячи – Белкоопсоюза. Нина Емельянова:

Остальные – частники, это другая форма собственности. Александр Скрундевский:

На сегодня каких-то ограничений по открытию каких-то торговых объектов в деревнях абсолютно нет. Заявительный принцип, тот же частник смотрит, где сегодня выгодно, почему бы сегодня не открыть свой торговый объект и поконкурировать? И мы уже не монополисты: только 3,5 тысячи наших, а 18 тысяч – всего на селе. Наталья Суйкова:

У нас даже тот, кто желает открыть свой стационарный магазин или осуществлять выездную торговлю, обслуживание, у нас в каждом районе (на сайте райисполкомов) созданы участки, которые можно приобрести как с аукциона, так и без для размещения таких объектов. Если есть заинтересованность у любого субъекта хозяйствования, есть возможность развить бизнес. Можно обратиться или в сельсовет как минимум или райисполком, узнать, где сформированы участки. Сергей Слива, председатель Барановичского районного Совета депутатов:

Наверное, надо отметить еще такую отрадную черту, что все больший и больший процент молодых людей старается заняться предпринимательской деятельностью на селе. Если раньше открытие торговых объектов было прерогативой зрелых людей, которые имеют жизненный опыт, определенный доход, и они уже знают, чего хотят. То теперь молодежь, они энергичные, и сегодня есть все условия для того: хочешь, желаешь – пожалуйста! «Созданы чаты в мессенджерах» – как убирают снег в регионах? Алена Сырова, СТВ:

Что было в регионах? Мы видели разные кадры. Что касается расчистки дорог, чтобы можно было подъехать – это же тоже забота местной власти. Или практикуете привлечение частников?

Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:

С учетом погодных условий, все-таки снег не уходит, он с нами, снегопады все еще присутствуют, поэтому у нас усиленный режим обслуживания дорог. Здесь работают не только дорожные службы, ЖКХ, здесь и частные структуры, и предприятия, на территории которых находятся в том числе и сельские пункты. Поэтому у нас между собой созданы чаты в мессенджерах, общаемся с каждым старостой каждого населенного пункта. Мы на связи с каждой автолавкой, медицина, скорая – все на связи. Мы отзваниваемся, как приехала автолавка, уехала, то есть я вижу даже в чате, насколько все дороги почищены. Мы сами ездим и видим. Конечно, утро и вечер могут отличаться по состоянию качества дорог. Могут быть индивидуальные населенные пункты, где может быть хуже: не две полосы, а одна полоса почищена. Индивидуальные ситуации, конечно, будут оставаться. Выходят все чистить, все. И люди возле подъездов, все вместе. Сергей Слива:

Есть даже нестандартное решение у нас в сельском совете. Председатель сельского совета, дабы не дожидаться решения этих проблем, сварил скребок. И пока решаются все вопросы, зацепил на свою «Ниву» и главные улицы прочистил. Убили белкоопсоюзовский магазин! Переведут ли торговлю на селе в интернет-формат? Алена Сырова:

В чате в ваш огород летело из Браславского района: убили магазин Белкоопсоюза! Теперь ездят только автолавки.