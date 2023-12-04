Прямой эфир

Лукашенко о Китае: скажите спасибо, что 1,5 млрд человек живут спокойно, хорошей жизнью

04 декабря 2023 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.

Лукашенко о Китае: скажите спасибо, что 1,5 млрд человек живут спокойно, хорошей жизнью-1

Помимо официальной повестки, было много и других деталей, которые подчеркивают отношения между нашими странами. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись символическими подарками. Звучали даже наши легендарные песни.

Рабочая встреча двух лидеров началась в 6 утра по Минску. А перед этим белорусский борт № 1 совершил длительный перелет – с мирового саммита по климату на переговоры к всепогодному партнеру. В китайской квалификации международных отношений это одно из высших определений. По нашему – близкий друг. Действительно, Си Цзиньпин проявил далеко не протокольную заботу.

Лукашенко о Китае: скажите спасибо, что 1,5 млрд человек живут спокойно, хорошей жизнью-4

Вы вчера вечером довольно поздно прилетели?

Лукашенко о Китае: скажите спасибо, что 1,5 млрд человек живут спокойно, хорошей жизнью-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да! Восемь часов летел. В Китае всегда хорошо отдыхаю. По крайней мере, спокойно. Когда идут споры на Западе о Китае – Китай начинают критиковать за что-то – я говорю: вы им скажите спасибо, что 1,5 миллиарда человек планеты живут спокойно, хорошей, нормальной жизнью.

Лукашенко о Китае: скажите спасибо, что 1,5 млрд человек живут спокойно, хорошей жизнью-10

Читайте также:

Встреча лидеров Беларуси и Китая длилась в 3 раза дольше запланированного

Лукашенко – Си Цзиньпину: «Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая»

Лукашенко сыграл в хоккей на стадионе Пекинского университета

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Брестская область преодолела рубеж по валовому производству молока в 2 млн тонн
04 декабря 2023 17:04

Брестская область преодолела рубеж по валовому производству молока в 2 млн тонн

Дзермант: честный голос Беларуси в регионе и на международной арене важен
04 декабря 2023 17:03

Дзермант: честный голос Беларуси в регионе и на международной арене важен

Наталья Кочанова встретилась с послом Азербайджана. Беларусь планирует наращивать товарооборот в 2024-м с этой страной
04 декабря 2023 16:54

Наталья Кочанова встретилась с послом Азербайджана. Беларусь планирует наращивать товарооборот в 2024-м с этой страной