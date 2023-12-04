Лукашенко о Китае: скажите спасибо, что 1,5 млрд человек живут спокойно, хорошей жизнью

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.

Помимо официальной повестки, было много и других деталей, которые подчеркивают отношения между нашими странами. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись символическими подарками. Звучали даже наши легендарные песни.

Рабочая встреча двух лидеров началась в 6 утра по Минску. А перед этим белорусский борт № 1 совершил длительный перелет – с мирового саммита по климату на переговоры к всепогодному партнеру. В китайской квалификации международных отношений это одно из высших определений. По нашему – близкий друг. Действительно, Си Цзиньпин проявил далеко не протокольную заботу.