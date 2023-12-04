Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином: мы одинаково оцениваем обстановку в мире и смотрим на мировые перспективы

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.
Разговор о молодежном сотрудничестве пошел уже в Пекинском университете. Это ключевое высшее учебное заведение Китая. Университет принимал более 70 глав государств и правительств. Здесь состоялся разговор с секретарем партийного комитета Пекинского университета, он же является заместителем председателя комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы действительно сегодня около четырех часов общались с Председателем, моим очень хорошим, давним другом. Мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы. Все наши большие намерения, договоренности надо приземлить, перевести в конкретные проекты. Коммуникации усиливать среди молодежи. Мы обсудили вопросы студенческого обмена – нам надо усиливать этот обмен, не замыкаться только на биотехнологиях. Нам надо в области химии, физики, математики… Есть интерес со стороны Китая налаживать сотрудничество Беларуси и КНР.