Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками
Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.
Такую приверженность белорусский лидер подтвердил и презентом для китайского коллеги во время обмена подарками. Многие из них весьма символичны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши создали – скульпторы, художники – вот эту композицию «Один пояс, один путь».
Не обошлось без набора продукции, которую мы поставляем в Китай, и лимитированной серии конфет. Также в числе подарков – художественно-декоративное панно «Беларусь моя», отражающая красоту и богатство белорусской нации.
Со своей стороны китайский лидер белорусскому коллеге презентовал шелковую картину с китайской душой, яблоки из провинции Хунань, а Николаю Лукашенко – спортивный костюм.