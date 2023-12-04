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Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками

04 декабря 2023 18:59
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Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-1

Такую приверженность белорусский лидер подтвердил и презентом для китайского коллеги во время обмена подарками. Многие из них весьма символичны.

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши создали – скульпторы, художники – вот эту композицию «Один пояс, один путь».

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-7

Не обошлось без набора продукции, которую мы поставляем в Китай, и лимитированной серии конфет. Также в числе подарков – художественно-декоративное панно «Беларусь моя», отражающая красоту и богатство белорусской нации.

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-10

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-12

Со своей стороны китайский лидер белорусскому коллеге презентовал шелковую картину с китайской душой, яблоки из провинции Хунань, а Николаю Лукашенко – спортивный костюм.

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-15

Декоративное панно и шёлковая картина. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками-17

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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