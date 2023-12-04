Си Цзиньпин: «КНР твёрдо поддерживает путь развития Беларуси»

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.
Спокойная и достойная жизнь для человечества – одна из глобальных идей Китая. Для этого и реализуют экономические проекты, вовлекая всех на пути развития. Без политического давления и навязывания своей модели мира. Крупнейшую экономику мира Беларусь подкупает своей стабильностью, четкой и смелой позицией. Дубайская речь Александра Лукашенко еще раз это подтвердила.
Си Цзиньпин, Председатель КНР:
Китай и Беларусь являются важными силами, участвующими в преобразовании и строительстве системы глобального управления. Китай готов работать с Беларусью над укреплением координации и сотрудничества в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества. Мы достигли важного консенсуса в содействии развитию двусторонних отношений на высоком уровне. За последний год политическое доверие между нашими странами окрепло, а международное сотрудничество стало более тесным.
Пекин всегда рассматривал китайско-белорусские отношения в стратегической и долгосрочной перспективах. КНР твердо поддерживает путь развития Беларуси, соответствующий ее национальной специфике, и выступает против вмешательства внешних сил в политику страны.
Как раз эти силы, о которых говорил Си Цзиньпин, подогревали в отечественном медиапространстве деструктивные вбросы о якобы похолодании между Минском и Пекином. Сегодняшние переговоры расставили акценты еще раз.