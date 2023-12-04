Лукашенко: мир будет благодарен Великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. А Пекин в свою очередь готов укреплять стратегическое взаимодействие с Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела нашей страны. Все эти важные политические заявления прозвучали 4 декабря во время встречи двух лидеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное, что целью вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен Великому Китаю. Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес (прежде всего, конечно, наш) – прежде всего это интерес всей планеты.

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