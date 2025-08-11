770 белорусов официально признаны ветеранами боевых действий на территории других государств

770 белорусов смогут оформить статус ветерана боевых действий. В нашей стране вступили в силу изменения в законе, которые официально признают службу военнослужащих, выполнявших задачи на таджикско-афганской границе в 90-х, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Смоликов – один из них. Будучи 19-летним парнем, он был призван в советскую армию и направлен в Хорогский погранотряд. В его обязанности входило восстановление коммуникаций на таджикско-афганской границе, протяженностью 350 километров. Несмотря на боевые заслуги, долгие годы Геннадий не мог оформить ветеранский статус, наше законодательство не учитывало таких случаев.

Геннадий Смоликов, ветеран боевых действий на территории других государств: Выполняли задачи свои независимо от того, что уже и Союз развалился, но остались верны своей присяге и воинскому долгу. Поэтому я считаю, что это действительно актуально. Люди заслужили это уважение. Я всем вначале говорил, и говорил это искренне, повторюсь, я просил восстановить социальную справедливость, чтобы действительно был сначала установлен статус. А все остальные вознаграждения, если таковые будут к этому приложены, это уже на рассмотрение государства, что посчитает нужным, будем рады.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

770 белорусов, которые проходили службу в пограничных войсках Советского Союза. Они имеют право получить статус участника боевых действий на территории других государств. Особенность ситуации в том, что все они, все ребята, направлялись Советским Союзом на территорию Советского Союза, но только Республика Таджикистан стала суверенной во время конфликта. И вот как раз таки чрезвычайное положение на территории Таджикистана вводилось уже в современной республике. И ребята наши попали под действие этого распоряжения. Другие конфликты, к сожалению, под это распоряжение не попадают.

Сегодня в стране проживает около 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, примерно 20 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане и около 770 пограничников, служивших в Таджикистане в 90-е.