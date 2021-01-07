Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.

Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.

По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.

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Конечно, в Рождество принято дарить подарки со смыслом. Помимо традиционных белых цветов глава государства преподнес митрополиту икону «Взыскание погибших».