Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»
Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.
По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.
Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.
В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенир – бронзовый колокол как символ окончания строительства храма и, собственно, саму Крестовоздвиженскую церковь в миниатюре.
Александр Лукашенко: «Я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали с ходу»
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Пусть служит напоминанием о сегодняшней нашей встрече.
Алена Сырова, корреспондент:
Каждое сказанное слово в этот праздничный день обретает особый смысл. Каждое пожелание, которое мы искренне адресуем сегодня знакомым и незнакомым людям, точно имеет все шансы сбыться. Добро, милосердие и миролюбие. Рождественский день – лучший повод вспомнить об этих наших исконно белорусских качествах.
Читайте также:
Александр Лукашенко: кто бы мог подумать, что будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой? Никто
Прихожанин храма – Александру Лукашенко: «Мы с вами. Мы до конца с вами будем»
«Человек говорит о том, что думает. Я поверил». Верующие делятся эмоциями от встречи с Президентом Беларуси