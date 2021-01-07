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Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске

07 января 2021 19:07
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-1

Этот день всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, надежд на духовное обновление. Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны.

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-4

По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами разделил Президент. Под сводами храма Александр Лукашенко размышлял о Беларуси и народном единстве.

Все подробности у корреспондента Алены Сыровой.

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-7

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Конечно, в Рождество принято дарить подарки со смыслом. Помимо традиционных белых цветов глава государства преподнес митрополиту икону «Взыскание погибших».

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-10

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-12

В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли сувенир – бронзовый колокол как символ окончания строительства храма и, собственно, саму Крестовоздвиженскую церковь в миниатюре.

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Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-15

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:  
Пусть служит напоминанием о сегодняшней нашей встрече.

Каждое слово в этот день обретает особый смысл. Президент в светлый праздник Рождества посетил храм в Минске-18

Алена Сырова, корреспондент:
Каждое сказанное слово в этот праздничный день обретает особый смысл. Каждое пожелание, которое мы искренне адресуем сегодня знакомым и незнакомым людям, точно имеет все шансы сбыться. Добро, милосердие и миролюбие. Рождественский день лучший повод вспомнить об этих наших исконно белорусских качествах.

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# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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