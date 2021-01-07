Год народного единства. Как вернуть былое согласие и что для этого могут сделать профсоюзы?

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важному политическому форуму – Всебелорусскому народному собранию. Делегаты выбраны. Сейчас они работают над инициативами, которые будут озвучены на предстоящей встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие проблемы намерены поднять, в частности, профсоюзы? Ирина Мартьянова пообщалась с Александром Щековичем, председателем Минского городского объединения организаций профсоюзов. О делегатах: «Это разные люди, каким-то единым портретом сложно охарактеризовать»

Ирина Мартьянова, СТВ:

Завершено выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание. А кто ваши делегаты? Обрисуйте такой портрет, проведите срез общественный. Это человек средних лет, молодежь или люди постарше? Это рабочий, это тот, кто в статусе повыше? Кто эти люди? Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Это разные люди, каким-то единым портретом сложно охарактеризовать. Но я скажу, что, во-первых, профсоюзы – это самая массовая организация, мы представляем все слои населения. На сегодня это и рабочие (у нас есть рабочие завода «Амкодор», строители из «МАПИДа»), есть врачи, есть главные врачи, есть учителя. Ирина Мартьянова:

Этих людей выдвинули или они изъявили желание сами? Александр Щекович:

Нет, этих людей выдвигали снизу. Процедура у нас шла, как и везде. Вначале выдвижение было снизу, далее городские структуры отраслевых профсоюзов выдвигали на своих президиумах, руководящих органах кандидатуры для того, чтобы на уровне республики были приняты решения. И буквально в эти несколько дней прошло выдвижение на уровне наших республиканских комитетов. Ирина Мартьянова:

Сколько от Минска делегатов? Александр Щекович:

От Минска профсоюзы выдвинули 89 делегатов. С какими инициативами профсоюз выходит на ВНС? Ирина Мартьянова:

А мы можем говорить конкретно, с какими инициативами профсоюз выходит на ВНС?

Александр Щекович:

Мы говорим о том, что неоднократно говорилось об увеличении заработной платы, как будет развиваться система заработной платы, начиная от дошкольного образования, школьного образования, соответственно, в высших учебных заведениях, в том числе и в академической среде. Это важные вопросы, аспекты, которые сегодня есть. Как будет заложен бюджет, как будет развиваться система, как будут строиться, развиваться детские сады, школы, университеты в дальнейшем? Те же общежития для студентов: будут ли строиться, необходимость в этом есть или нет? Медики идут со своими вопросами: как будут оснащаться, переоснащаться учреждения здравоохранения? Опять же, уровень заработной платы – как он будет повышаться? Сегодня многое для этого делается. Кадры – кадровый вопрос очень важный. Вы сами великолепно понимаете, что в городе Минске, нечего скрывать, есть нехватка и среднего медицинского персонала, и врачей. То же самое и в системе образования. Сегодня говорим про заводчан наших промышленных предприятий. Большой вопрос, который есть сегодня в городе (город все-таки не резиновый) – это строительство жилья. Как будет развиваться строительство жилья для заводов? То есть общежития есть, сегодня есть проблемы с участками. Как будет это делаться? Будут ли строить для заводов, скажем, выделять участки земельные для строительства? Каждая отрасль выходит со своими предложениями. Да, мы аккумулируем данное предложение. Вы знаете, там были диалоговые различные площадки. О том, как прошли диалоговые площадки: «Это было очень живо. Не было некого такого доклада» Ирина Мартьянова:

Как, кстати, прошли диалоговые площадки? Александр Щекович:

Я скажу, что мы начали их, проводя Советы в районах. В каждом районе не только города, а республики прошли Советы. Что такое Советы профсоюзные наши? Это когда собирались порядка 100 человек, у людей были разные вопросы. Обсуждали и конституционный строй – какие изменения видят люди? С мест какие есть вопросы? Вплоть до того, как должна быть устроена дворовая территория.

Ирина Мартьянова:

То есть это не были такие формальные встречи, в чем очень часто нас обвиняют оппоненты? Александр Щекович:

Нет, абсолютно нет. Это было очень живо. Не было некого такого доклада: сухо сказали – разошлись. Споров было много. Были разные предложения абсолютно. Ирина Мартьянова:

Может быть, на памяти какой-то спор, проблема, вокруг которой развернулись дискуссии? Александр Щекович:

Я скажу, что вопросы поднимались о доступности художественных направлений, то есть музыкальных школ: насколько их развивать, правильная ли цена? Ирина Мартьянова:

А нам не хватает музыкальных школ? Александр Щекович:

Вопрос поднимался. Кто-то говорит, что их достаточно – давайте будем заниматься, кто-то говорил, что были предложения со стороны населения. Но понимаете как, ведь каждый хочет выйти во двор и попасть в садик, попасть в школу, попасть в художественную школу. Ирина Мартьянова:

Проблема большого города, да. К сожалению, детей надо подвозить или подводить.

Александр Щекович:

Абсолютно верно. Экономического плана вопросы: как будут развиваться промышленные предприятия наши крупные, насколько необходима численность данных предприятий, стоит ли сбрасывать, как будет модернизация? По устройству конституционному, то есть разделение ветвей, о чем мы говорили – передача власти на более низкий уровень районов, выборность глав районов, мэра города. Это все обсуждалось на городской площадке. В составе профсоюзного комитета предприятия могут быть люди, которые согласны с некими позициями правительства либо не согласны Ирина Мартьянова:

2021 год объявлен Годом народного единства. Время непростое для нашего общества. Как вернуть вот это былое согласие? И что, может быть, для этого могут сделать профсоюзы? 2021-й станет Годом народного единства. Президент Беларуси подписал Указ Александр Щекович:

Я скажу так: год выбран правильно, тематика – это некое единение, потому что этот год, как бы ни было, вывел некие проблемы и произошло разделение. Не надо скрывать от людей. Ирина Мартьянова:

Конечно, это очевидно. Александр Щекович:

И это нехорошо, потому что надо, чтобы было осознание того, что все-таки мы единая нация. И неважно, каких человек политических взглядов, мы должны сохранить страну. Вот что самое первостепенное, самое важное. Да, видение сохранения страны может быть у каждого абсолютно разное. Поэтому мы сегодня говорим, что самая главная задача в этом. Для этого есть разные механизмы. У нас неважно, члены профсоюзов могут быть любых политических взглядов. Мы объединяем как профсоюзы по профессиональному принципу. И сегодня в составе, допустим, профсоюзного комитета любого предприятия могут быть люди, которые согласны с некими позициями государства либо правительства либо не согласны. Но первостепенно мы говорим, что на территории предприятия мы решаем производственные вопросы. А для того, чтобы высказывать свои мнения некие политические, существуют различные общественные организации, политические партии. И мы как раз, когда возникали проблемы, создавали площадку диалоговую, где говорили: «Уважаемые товарищи, уважаемые коллеги, сегодня мы обсуждаем на производстве производственные проблемы, которые у нас есть. Если у нас здесь вопросов нет, переходим в политическую плоскость». Мы как профсоюзы как раз пытались создать такие площадки для того, чтобы вот это единение, что мы здесь едины, с разными взглядами. Но эти взгляды можно высказывать, реализовывать в неких общественных организациях, политических партиях. «Я часто читаю сейчас в прессе о том, что большое количество депутатов – зачем?»