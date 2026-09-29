Новости по тегу #Митрополит Вениамин

Возвращенные на родину уникальные исторические реликвии теперь может увидеть каждый.
Инициативу совместно реализовали Белорусский Красный Крест, Белорусский Экзархат, Комитет по образованию Мингорисполкома и партия «Белая Русь».
Тысячи паломников, священнослужителей и гостей из всех регионов страны собрались в Спасо-Евфросиниевском монастыре.
Крестный ход – это давнее установление в православной церкви. Мы видим с какой торжественностью и величием совершаются пасхальные крестные ходы, крестные ходы в престольные праздники. Но издревле также совершались крестные ходы по мере необходимости.
В гости к ним приехали митрополит Вениамин и губернатор Минской области.
Торжественное богослужение в главном православном храме возглавлял Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
В мероприятии участвовали слушатели факультета Генерального штаба, курсанты и суворовцы, – что подчеркнуло преемственность поколений в белорусской армии и придало встрече воспитательный характер.
Спасатели, ветераны службы, родные и близкие погибших собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто до последнего мгновения оставался верен присяге и своему призванию.
Нам есть чем гордиться, что беречь и защищать – об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение».
Этот день символизирует рождение надежды, любви и милосердия, объединяя миллионы верующих по всему миру.
Подобные встречи помогают будущим сотрудникам ведомства обрести моральный фундамент и духовную поддержку, вдохновляют на доблестное служение во благо Отчизны.
Создать центр предложили сами студенты. Они же разработали все архитектурные решения. В помещении имеется литература духовно-нравственного содержания, иконы и изображения, которые помогают современному молодому человеку приобщиться к духовному наследию поколений.
07 октября 2026 14:43
07 октября 2026 14:25
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 13:59
07 октября 2026 13:55
07 октября 2026 13:48
07 октября 2026 13:46