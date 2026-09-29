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Новости по тегу #Митрополит Вениамин

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске
29 сентября 2026 17:22

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске

В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»
28 августа 2026 07:06

В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке
05 июня 2026 17:21

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке

В чем смысл крестного хода – рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин
18 мая 2026 13:55

В чем смысл крестного хода – рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин

Участников акции «Подари радость ближнему» приняли в Клецком районе
14 апреля 2026 13:56

Участников акции «Подари радость ближнему» приняли в Клецком районе

Путь к свету и добру! Православные верующие празднуют Пасху
12 апреля 2026 08:01

Путь к свету и добру! Православные верующие празднуют Пасху

Митрополит Вениамин передал Вооружённым Силам образ Георгия Победоносца
19 февраля 2026 08:33

Митрополит Вениамин передал Вооружённым Силам образ Георгия Победоносца

В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга спасателей
17 января 2026 17:01

В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга спасателей

Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?
08 января 2026 20:22

Вручение премий «За духовное возрождение»! Кого наградил Лукашенко и с чем обратился к белорусам?

Православные верующие празднуют Рождество Христово
07 января 2026 07:42

Православные верующие празднуют Рождество Христово

Спасатели и курсанты приняли участие в Божественной литургии
31 декабря 2025 07:48

Спасатели и курсанты приняли участие в Божественной литургии

Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр
10 декабря 2025 10:43

Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр