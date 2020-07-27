Какой будет деревня завтра и чем могут гордиться белорусские города?

Бассейн, физкультурный зал, массажный кабинет и LEGO-класс. В 2016-м этот детский сад стал одной из самых долгожданных новостроек Борисова.

Сказка для малышей и облегчение для родителей. Секрет прост: здесь всё делают с душой. Во дворе – настоящий ботанический сад, уголок земледелия и десятки фотозон.

В 2021 году Борисов примерит звание культурной столицы Беларуси. Чтобы соответствовать статусу, здесь оперативно освежили Дом культуры. Теперь принимать театральные труппы, звезд эстрады, чтецов и танцоров готовы на достойном уровне.

Образцом для расцвета малых населенных пунктов в нашей стране стал Копысь. Несколько лет назад агрогородок похорошел и изменился до неузнаваемости.

Так же подтянуть уровень комфорта загородной жизни по всей стране, при этом сохранить колорит и самобытность деревни – это и задача для проектировщиков и местных властей, и одновременно решение проблемы оттока сельских жителей в города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее – вот главная задача. Каким будет село завтра? А поскольку село – это люди, те места, где они живут, и производства, я поручил, чтобы комплексно были подготовлены предложения – везде, по всем областям, по всей республике.

Еще раз подчеркиваю: деревня должна остаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города. И если мы вот такие условия начнем создавать, люди из городов поедут жить сюда.

«Высадим там красивые деревья». Президент Беларуси передал Свято-Никольскому женскому монастырю территорию под сад