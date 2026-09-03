Новости по тегу #Сергей Лободинский

Мемориальную доску изготовили и доставили участники автопробега из Московской области – это символ памяти об уроженцах региона, погибших на брестской земле.
В наведении порядка приняли участие руководство региона и города, молодежь, трудовые коллективы. Всего свыше 100 человек.
Субботнее утро в Бресте началось продуктивно: масштабные работы развернулись во всех районах города. Экологические акции объединили руководство города, депутатов, трудовые коллективы, молодежь и неравнодушных горожан.
Сквер – это часть Интендантского городка, входившего в состав крепости Брест-Литовск.
Мужественный и непокоренный. Брест 28 июля отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Слова клятвы в Цитадели, являющейся символом мужества и героизма, всегда звучат особенно торжественно.
Горожане озвучили свыше десятка идей. Все они касаются благоустройства дворов, улиц, спортивных и детских площадок.
В областном центре наводят порядок сразу в трех локациях.
«На повестку дня выходят вопросы по обеспечению жильем работников брестского аэропорта, вторая категория – работники телерадиокомпаний или журналисты. Потому что большинство имеют возможность движения по стране, но нет квоты или возможности выделения арендного жилья».
Город над Бугом – 10-я точка в маршруте большого проекта. В Бресте «Марафон единства» ждали и принимали со всей душой. Гости познакомились с историей города и его промышленным потенциалом.
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