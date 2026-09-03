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Новости по тегу #Сергей Лободинский

Памятную доску воинам-красноармейцам открыли на Гарнизонном кладбище в Бресте
03 сентября 2026 06:03

Памятную доску воинам-красноармейцам открыли на Гарнизонном кладбище в Бресте

В Бресте навели порядок на территории строящегося патриотического центра
18 апреля 2026 13:40

В Бресте навели порядок на территории строящегося патриотического центра

Старт дан! Первый городской субботник-2026 прошел в Бресте
07 марта 2026 16:50

Старт дан! Первый городской субботник-2026 прошел в Бресте

Ко Дню народного единства в Бресте открыли обновлённый сквер царских времён
16 сентября 2025 11:15

Ко Дню народного единства в Бресте открыли обновлённый сквер царских времён

В Бресте возложили цветы к мемориалу, посвящённому подвигу 1-го Белорусского фронта
28 июля 2025 10:43

В Бресте возложили цветы к мемориалу, посвящённому подвигу 1-го Белорусского фронта

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости
17 мая 2025 13:35

Молодое пополнение пограничников и военнослужащих внутренних войск приняли присягу в Брестской крепости

Инициативы жителей по благоустройству города обсудили в Бресте
16 апреля 2025 06:55

Инициативы жителей по благоустройству города обсудили в Бресте

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта
01 марта 2025 10:39

Более 800 брестчан вышли на городской субботник 1 марта

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё
13 февраля 2025 06:58

В Брестском горисполкоме рассказали, какие категории специалистов смогут получить арендное жильё

В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?
22 декабря 2024 17:06

В любимом Бресте – только вместе! Чем запомнился «Марафон единства»?

Вадим Гигин: «Операция «Багратион» не закончилась на брестской земле»
28 июля 2024 11:01

Вадим Гигин: «Операция «Багратион» не закончилась на брестской земле»

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»
28 июня 2024 18:07

МТЗ организовал в Башкортостане сборочное производство мини-трактора «Беларус»