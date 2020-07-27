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Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

27 июля 2020 16:18
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Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.  

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом-1

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом-3

Не медлили здесь и со строительством школы. Этому учреждению образования нет еще и года, а успехи учеников и учителей уже впечатляют.   

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Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом-6

Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом-8

Ольга Шеляпина, директор средней школы № 25 Борисова:  
За эти 9 месяцев нам удалось открыть областной центр белорусско-китайской культуры. По запросам родителей, для изучения китайского языка на факультативных занятиях и в перспективе для изучения китайского языка как основного (иностранного) языка в школе.    

Кроме того, мы сейчас готовимся к открытию центра, образовательной площадки по сотрудничеству с Британским Советом. На сегодня таковых площадок всего пять в Республике Беларусь.  

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Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом-11

Если школу в 2019-2020 учебном году посещали 531 учащийся, то 1 сентября мы ожидаем более 800 учащихся.  

# Образование в Беларуси # общество # Ольга Шеляпина # Фотофакт

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