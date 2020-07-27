Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Не медлили здесь и со строительством школы. Этому учреждению образования нет еще и года, а успехи учеников и учителей уже впечатляют.

Ольга Шеляпина, директор средней школы № 25 Борисова:

За эти 9 месяцев нам удалось открыть областной центр белорусско-китайской культуры. По запросам родителей, для изучения китайского языка на факультативных занятиях и в перспективе для изучения китайского языка как основного (иностранного) языка в школе.

Кроме того, мы сейчас готовимся к открытию центра, образовательной площадки по сотрудничеству с Британским Советом. На сегодня таковых площадок всего пять в Республике Беларусь.

Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?