Изучать китайский как основной иностранный язык? Директор белорусской школы поделилась опытом

Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.
Новости Беларуси. Борисов. Город 40 заводов и фабрик. Свыше 140 тысяч жителей. Урбанистическая динамика требует постоянного роста.
Не медлили здесь и со строительством школы. Этому учреждению образования нет еще и года, а успехи учеников и учителей уже впечатляют.
Школьники из Молодечно поразили жюри на фестивале китайскай культуры
Ольга Шеляпина, директор средней школы № 25 Борисова:
За эти 9 месяцев нам удалось открыть областной центр белорусско-китайской культуры. По запросам родителей, для изучения китайского языка на факультативных занятиях и в перспективе для изучения китайского языка как основного (иностранного) языка в школе.
Кроме того, мы сейчас готовимся к открытию центра, образовательной площадки по сотрудничеству с Британским Советом. На сегодня таковых площадок всего пять в Республике Беларусь.
Изучают китайский, играют в Робинзонов и постигают азы единоборств. Чем ещё занимаются современные дети в детском лагере?
Если школу в 2019-2020 учебном году посещали 531 учащийся, то 1 сентября мы ожидаем более 800 учащихся.