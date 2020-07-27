Прямой эфир

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

27 июля 2020 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Порядок и хозяйственность. Зеленый стиль в каждой детали. И комфорт без привязки к геолокации. Каскадный фонтан, зоны отдыха, 10 километров пешеходных и велосипедных дорожек. Так сейчас выглядит набережная Днепра в самом центре Могилева.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-1

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-3

А таким «Подниколье» помнят могилевчане. Ножом в сердце восточной столицы этот бурелом был долгие годы. Неухоженную территорию не замечать было трудно, облагородить всё не доходили руки. В список «на потом» объекты дописывали один за другим.  

Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-6

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-8

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-10

Переносить задуманное с генплана на улицы города начали в 2015 году. К этому времени накопилось не меньше десяти пунктов с пометкой «срочно». Поторопил градостроителей Президент.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
День и ночь со своими рисуй, черти каждый элементик. Не затягивайте эти работы. К 2020 году Могилев должен быть красавцем – так, как Гомель, как Гродно. Красивые города, и там вычурного ничего нет, сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-16

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-18

И это сделано. За четыре года Могилев преобразился до неузнаваемости.

Город больше не упрекнуть в отсутствии лоска. Наболевший Подникольский парк теперь культурная жемчужина Могилева. Зеленое релакс-пространство не пустует даже в будни.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-21

Виталий Роговцов, начальник архитектурного отдела института «Могилевгражданпроект»:  
Центральная аллея как сердце парка начинается, увенчана посадкой деревьев. В будущем, через сотни лет, там будут дубы. Такая дубовая аллея получилась. От нее отрезками расходятся различные дорожки, различные функциональные зоны. Напрашивается само собой человеку, который прогуливается по парку, куда-то свернуть, отдохнуть, найти для себя интересное занятие.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-24

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-26

Это лишь 10 % архитектурного замысла. В перспективе парк раскинется на сотне гектаров. Зоны отдыха будут сменять акценты: безмятежная прогулка, активный отдых, детские площадки, кафе и туристический маршрут.  

Читайте также:

«Спасибо вам, молодцы». За что Президент Беларуси поблагодарил жителей Могилёва

Двухметровые львы из лозы появились в парке Подниколье в Могилёве

Александр Лукашенко: нельзя потерять промышленные точки. Найдутся инвесторы, с удовольствием придут в Могилёв и будут работать

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-29

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-31

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-33

Ажурный спуск могилевского «Подниколья» шутя сравнивают с красотами «Петергофа». Но доля правды в этом есть. 250 ступенек и каскадный фонтан длиной 27 метров. Сделать фото сюда приезжают со всей области.   

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-36

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-38

Внучке здесь очень нравится играть. Здесь большая территория, площадка, цветы – очень ухоженная территория, поэтому впечатления у нас очень хорошие.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-41

Прекрасное место, где можно провести время.

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-44

Отдохнуть, покататься на роликах. Для детей тут нормально сделано: качели, качалки, поставили карусели. Ребенку интересно, нам тем более интересно.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-47

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-49

Что ж, таким результатом действительно можно гордиться. Впрочем, есть и другие поводы. Не просто «галочки», а ответственное «сделано» ставим напротив целого ряда объектов.   

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-52

Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:  
Выполнена реконструкция Минского шоссе. Это въездная магистраль со стороны нашей столицы. Установлена арка в честь 750-летия города Могилева.   

Выполнен капитальный ремонт улицы Первомайской, которая была в ненадлежащем состоянии. Построен ряд объектов социального назначения. Это школа в новом микрорайоне Казимировка, детский сад. Также прошла реконструкция родильного отделения, расширение онкодиспансера. Заканчивается строительство поликлиники также в микрорайоне Казимировка.  

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-55

Гармонии городскому ритму добавит и новая дубль-трасса. От въездных ворот и молодых микрорайонов станет проще добраться до центра. На карандаше и другие проекты благоустройства. Только в 2020 году их более 20.  

«Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину

«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»-58

Александр Лукашенко:  
Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Сейчас это надо всё объединить такой же красотой, как эти центры, чтобы город был красивым. Я уже говорил 3-4 года назад, что мы привели все города в порядок, а Могилев отстал. Сегодня уже областным центрам, населению есть чем гордиться.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Виталий Роговцов # Владимир Скачек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шампиньоны будут везде. МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов
27 июля 2020 15:13

Шампиньоны будут везде. МАРТ расширил ассортиментные перечни товаров для магазинов

Как удвоить баланс в «Оплати»? Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»
27 июля 2020 14:53

Как удвоить баланс в «Оплати»? Продолжается рекламная игра «Зелёные конверты»

Ранние арбузы не содержат нитратов?
27 июля 2020 14:51

Ранние арбузы не содержат нитратов?