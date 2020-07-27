«Прекрасное место, где можно провести время». Чем можно заняться в могилёвском парке «Подниколье»

Новости Беларуси. Порядок и хозяйственность. Зеленый стиль в каждой детали. И комфорт без привязки к геолокации. Каскадный фонтан, зоны отдыха, 10 километров пешеходных и велосипедных дорожек. Так сейчас выглядит набережная Днепра в самом центре Могилева.

А таким «Подниколье» помнят могилевчане. Ножом в сердце восточной столицы этот бурелом был долгие годы. Неухоженную территорию не замечать было трудно, облагородить всё не доходили руки. В список «на потом» объекты дописывали один за другим. Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено

Переносить задуманное с генплана на улицы города начали в 2015 году. К этому времени накопилось не меньше десяти пунктов с пометкой «срочно». Поторопил градостроителей Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

День и ночь со своими рисуй, черти каждый элементик. Не затягивайте эти работы. К 2020 году Могилев должен быть красавцем – так, как Гомель, как Гродно. Красивые города, и там вычурного ничего нет, сверхъестественного ничего нет. Но Могилев отстал.

И это сделано. За четыре года Могилев преобразился до неузнаваемости. Город больше не упрекнуть в отсутствии лоска. Наболевший Подникольский парк теперь культурная жемчужина Могилева. Зеленое релакс-пространство не пустует даже в будни.

Виталий Роговцов, начальник архитектурного отдела института «Могилевгражданпроект»:

Центральная аллея как сердце парка начинается, увенчана посадкой деревьев. В будущем, через сотни лет, там будут дубы. Такая дубовая аллея получилась. От нее отрезками расходятся различные дорожки, различные функциональные зоны. Напрашивается само собой человеку, который прогуливается по парку, куда-то свернуть, отдохнуть, найти для себя интересное занятие.

Ажурный спуск могилевского «Подниколья» шутя сравнивают с красотами «Петергофа». Но доля правды в этом есть. 250 ступенек и каскадный фонтан длиной 27 метров. Сделать фото сюда приезжают со всей области.

Внучке здесь очень нравится играть. Здесь большая территория, площадка, цветы – очень ухоженная территория, поэтому впечатления у нас очень хорошие.

Прекрасное место, где можно провести время.

Отдохнуть, покататься на роликах. Для детей тут нормально сделано: качели, качалки, поставили карусели. Ребенку интересно, нам тем более интересно.

Что ж, таким результатом действительно можно гордиться. Впрочем, есть и другие поводы. Не просто «галочки», а ответственное «сделано» ставим напротив целого ряда объектов.

Владимир Скачек, начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома:

Выполнена реконструкция Минского шоссе. Это въездная магистраль со стороны нашей столицы. Установлена арка в честь 750-летия города Могилева. Выполнен капитальный ремонт улицы Первомайской, которая была в ненадлежащем состоянии. Построен ряд объектов социального назначения. Это школа в новом микрорайоне Казимировка, детский сад. Также прошла реконструкция родильного отделения, расширение онкодиспансера. Заканчивается строительство поликлиники также в микрорайоне Казимировка.

Гармонии городскому ритму добавит и новая дубль-трасса. От въездных ворот и молодых микрорайонов станет проще добраться до центра. На карандаше и другие проекты благоустройства. Только в 2020 году их более 20. «Написала сама 15 лет назад. Я ещё была маленькой девочкой». Могилевчанка подарила Президенту картину