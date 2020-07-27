Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест

Новости Беларуси. В хорошей форме сейчас центр региона. Миниатюрные символы тысячелетней истории Бреста на солнечных часах – один из подарков к миллениуму.

Они буквально начали отсчет нового времени в истории города. Брестчане помнят, как совсем недавно пойти прогуляться на набережную отнюдь не было хорошей идеей. Подступиться к речке было невозможно. Сегодня это модное место променадов.

Каждый день мы здесь катаемся. Каждый день всё лучше и лучше, краше становится. Лавочки шикарные. Сделали бесплатные тренажеры.

Грандиозный миллениум преобразил не только центр города со знаменитым брестским «Арбатом», но и микрорайоны.

Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:

На организацию всех мероприятий по тысячелетию город направил, совместно с областью, с республиканским бюджетом, более 450 млн рублей. Это колоссальные деньги. Эти деньги практически за 3-4 года были освоены, вложены в инфраструктуру города. Поэтому, безусловно, результат налицо.

Город приобрел Заречный микрорайон, который сегодня развивается. Много было построено зданий, сооружений в рамках празднования, в том числе и социальные объекты – школы, сады.

В дни миллениума в Бресте родились 29 детей