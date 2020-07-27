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Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест

27 июля 2020 16:00
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Новости Беларуси. В хорошей форме сейчас центр региона. Миниатюрные символы тысячелетней истории Бреста на солнечных часах – один из подарков к миллениуму.  

Александр Лукашенко в честь 1000-летия подарил Бресту Радзивиловскую Библию

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-1

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-3

Они буквально начали отсчет нового времени в истории города. Брестчане помнят, как совсем недавно пойти прогуляться на набережную отнюдь не было хорошей идеей. Подступиться к речке было невозможно. Сегодня это модное место променадов.    

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Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-6

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-8

Каждый день мы здесь катаемся. Каждый день всё лучше и лучше, краше становится. Лавочки шикарные. Сделали бесплатные тренажеры.  

Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-11

Грандиозный миллениум преобразил не только центр города со знаменитым брестским «Арбатом», но и микрорайоны.    

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-14

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-16

Сергей Лободинский, председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома:  
На организацию всех мероприятий по тысячелетию город направил, совместно с областью, с республиканским бюджетом, более 450 млн рублей. Это колоссальные деньги. Эти деньги практически за 3-4 года были освоены, вложены в инфраструктуру города. Поэтому, безусловно, результат налицо.  

Город приобрел Заречный микрорайон, который сегодня развивается. Много было построено зданий, сооружений в рамках празднования, в том числе и социальные объекты – школы, сады.  

В дни миллениума в Бресте родились 29 детей

Свой «Арбат» и 1000-летие истории в солнечных часах. Несколько фактов о том, как преобразился Брест-19

Сегодня в Бресте зайдите на центральные улицы – это и детские площадки, и благоустроенные дворы.  

# Строительство # общество # Сергей Лободинский # Фотофакт

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