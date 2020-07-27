Создать условия, при которых минчанин будет чувствовать себя прекрасно. Почему столицу называют городом-эталоном?

Новости Беларуси. Благоустройство белорусских городов начинается со столицы. Минск заслужил звание одного из самых чистых европейских городов. Его подходы к благоустройству берут за основу по всей стране.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:

Основная наша стратегия – это город-эталон, город высоких социальных стандартов. Наша задача – сохранить всё то культурное наследие, которое мы имеем, и при этом создать такие условия, при которых наш минчанин будет чувствовать себя прекрасно, будет наслаждаться той атмосферой, которая вокруг него.

Красота не только в том, чтобы не было бумажек на улице, но еще и в том, какие цветы мы высаживаем, сколько цветов мы высаживаем, какие фасады, как мы ухаживаем за обликом абсолютно каждого элемента.

Мы уделяем на самом деле очень много времени, внимания и сил каждой мелочи.