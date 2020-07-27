Создать условия, при которых минчанин будет чувствовать себя прекрасно. Почему столицу называют городом-эталоном?

Новости Беларуси. Благоустройство белорусских городов начинается со столицы. Минск заслужил звание одного из самых чистых европейских городов. Его подходы к благоустройству берут за основу по всей стране.
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Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:
Основная наша стратегия – это город-эталон, город высоких социальных стандартов. Наша задача – сохранить всё то культурное наследие, которое мы имеем, и при этом создать такие условия, при которых наш минчанин будет чувствовать себя прекрасно, будет наслаждаться той атмосферой, которая вокруг него.
Красота не только в том, чтобы не было бумажек на улице, но еще и в том, какие цветы мы высаживаем, сколько цветов мы высаживаем, какие фасады, как мы ухаживаем за обликом абсолютно каждого элемента.
Мы уделяем на самом деле очень много времени, внимания и сил каждой мелочи.
Миллионы цветочных композиций и тысячи деревьев каждый год украшают город. 2019-й стал рекордным – высадили 12 миллионов цветов и 71 тысячу деревьев. На благоустройство ежегодно тратят около 300 миллионов рублей.
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Обновленные парки и новые точки притяжения год от года еще больше преображают столицу. Самый яркий и долгожданный пример этого лета – поющий фонтан.
Александр Дорохович:
За последние 10 лет сделано невероятно много работы в Минске. Очень много парков, бульваров, скверов, территорий изменились до неузнаваемости – Парк Победы, Лошицкий парк… Но при этом мы сохранили то, что сегодня там есть, улучшили, благоустроили состояние этой территории.
Сегодня это уникальные места: например парк Павлова. Много мест можно перечислять. Они приобрели совершенно новую жизнь, они стали удобными, красивыми, и мы видим, что они востребованы.