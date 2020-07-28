Прямой эфир

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

28 июля 2020 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Современный, многофункциональный. Наш. Футбольный стадион в Борисове – это нескончаемый поток болельщиков, концентрация мирового спортивного интереса и архитектурная визитка города.  

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-1

«Барселона», «Арсенал» «ПСЖ» и «Аякс» – поле «Борисов-Арены» на прочность проверяли многие.  

Решение строить стадион было принято в 2010 году.  

Очень быстро Борисов смог стать футбольным эпицентром страны.  

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-4

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Спустя буквально три года мы открываем самый современный стадион в Беларуси – футбольный стадион. Я подчеркиваю – футбольный стадион. Меня частенько критикуют: вот, хоккей, хоккей и хоккей. Сегодня футбол!  

Это действительно подарок прежде всего болельщикам, прекрасным болельщикам города Борисова и Минщины.  

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-9

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-11

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-13

Высококачественное покрытие с системой подогрева и орошения, более 13 тысяч мест на трибунах, кафе, магазин, детская игровая комната и даже тренажерный и фитнес-залы. Это не только центр футбольных баталий, но и место притяжения всех любителей спорта.  

Читайте также:

В Борисове готов проект новой ледовой арены. Рядом планируют построить аквапарк и ТРЦ

Ассоциируется со словом «Победа». Чем живёт один из самых больших спортивных объектов Беларуси?

«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?-16

Впрочем, появление в райцентре объекта такого уровня для Беларуси неудивительно. Это инфраструктурный импульс для развития. Что называется, держать планку.  

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Юрий Моисевич: Я больше бы хотел не рекордов, а очень острого соперничества
27 июля 2020 19:40

Юрий Моисевич: Я больше бы хотел не рекордов, а очень острого соперничества

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»
27 июля 2020 19:40

Игрок U-19 по волейболу перед ЧЕ: «Есть спортивная злость, есть какие-то личные счёты с некоторыми командами»

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»
27 июля 2020 18:59

Райан Спунер подписал новый контракт с минским «Динамо»