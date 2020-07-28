«Самый современный стадион в Беларуси». А вы всё знаете о «Борисов-Арене»?

Новости Беларуси. Современный, многофункциональный. Наш. Футбольный стадион в Борисове – это нескончаемый поток болельщиков, концентрация мирового спортивного интереса и архитектурная визитка города.

Решение строить стадион было принято в 2010 году.

«Барселона», «Арсенал» «ПСЖ» и «Аякс» – поле «Борисов-Арены» на прочность проверяли многие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спустя буквально три года мы открываем самый современный стадион в Беларуси – футбольный стадион. Я подчеркиваю – футбольный стадион. Меня частенько критикуют: вот, хоккей, хоккей и хоккей. Сегодня футбол!

Это действительно подарок прежде всего болельщикам, прекрасным болельщикам города Борисова и Минщины.