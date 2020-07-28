Усадебная застройка в европейском стиле, аллеи с фонарями, хорошие дороги. Как в Беларуси развивают деревни будущего?

Новости Беларуси. Полесье. 25 километров от Бреста. Агрогородок Остромечево. Можно сказать, это местечко – пилот для обкатки технологии превращения белорусских поселков в деревню будущего.

В свое время Остромечево стал одним из первых агрогородков в стране. Принципы для комфортной жизни на селе заложили еще тогда. Усадебная застройка в европейском стиле, хорошие дороги, тротуары, аллеи с фонарями… Когда вокруг такой порядок, каждый и свой участок стремится оформить максимально привлекательно.

Любовь Петрович, жительница аг. Остромечево:

Изменилось многое. Дороги нам сделали. Детям здесь очень хорошо, всё рядышком: школа, всё есть для молодежи, кружки, секции.

У нас большая семья, шестеро детей, нам здесь просто замечательно живется. По улицам везде цветочки, каждый старается навести красоту.

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