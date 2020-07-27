Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма.
Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе
Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма.
Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе
Агрогородок между Брестом и Беловежской пущей может стать еще одной точкой притяжения для туристов.
А для местных жителей – дополнительным источником дохода и стимулом для развития.
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Это контуры нынешнего поселка. Согласно генплану, он прирастет тематическими зонами с высокими социальными стандартами.
Алексей Плитин, главный архитектор Брестского района:
Генпланом предусматривали не только, чтобы местные развивались, но и, естественно, чтобы городские туда приезжали, показать нашу культуру, нашу самобытность и чтобы это было недалеко.
Появилась такая фишка – именно вот эта территория, которая находится в центре населенного пункта, – что-то вроде городка ремесел.
Под комфорт – безбарьерная среда, доступность учреждений. Не просто набросать индивидуальную или многоквартирную застройку, а предусмотреть генеральным планом размещение социальных объектов, рекреационных зон, торговых объектов.