Где туристу увидеть настоящую белорусскую «эковёску»?

Новости Беларуси. У каждой деревни будущего будет свой путь развития. Для Остромечево это «эковёска». Ставку делают на развитие агроэкотуризма. Мох вместо мочалки и правильное караоке. Рассказываем об очень нестандартной агроусадьбе

Агрогородок между Брестом и Беловежской пущей может стать еще одной точкой притяжения для туристов. А для местных жителей – дополнительным источником дохода и стимулом для развития.

Алексей Плитин, главный архитектор Брестского района:

Генпланом предусматривали не только, чтобы местные развивались, но и, естественно, чтобы городские туда приезжали, показать нашу культуру, нашу самобытность и чтобы это было недалеко. Появилась такая фишка – именно вот эта территория, которая находится в центре населенного пункта, – что-то вроде городка ремесел.