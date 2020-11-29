Как в Минске лечат от коронавируса и что волнует медиков? Подробности визита Александра Лукашенко в 6-ю больницу

Новости Беларуси. В весеннюю волну пандемии 6-я городская клиническая больница Минска фактически первой начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Статус инфекционных отделения клиники получили в феврале 2020 года.

Главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса, в том числе оказании медицинской помощи больным. Сейчас в учреждении находятся 767 COVID-пациентов, из них 28 – в реанимации. Заслушав доклады медиков, Президент направился в блок, где проходят лечение больные коронавирусом. Александр Лукашенко выразил признательность врачам, работающим на передовой – в красной зоне – и пообщался с пациентами. Визит главы государства в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Начало серий президентских поездок по медучреждениям – репортаж Виктории Ходосок.

– Это красная зона, наше отделение.

– То есть одевать мне маску?

– Да. Этот мужчина провёл на ИВЛ 130 дней. Вот о чём говорил с ним Президент

– Пациент 130 дней на ИВЛ провел.

– Это он 130? Мне о нем докладывали.

– Ну как ты, Иванович, чувствуешь себя? Сейчас лучше?

– Домой собираюсь.

– Подожди, ну побудь еще денек.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Вход сюда строго ограничен. Потому с главой государства зашли всего несколько человек. Те, кто совсем недавно перенес COVID-19, и те, кто испытывает на себе российскую вакцину. Поэтому такие кадры нечасто увидишь на ТВ – снято на телефон. Этот бесспорно отважный шаг нашего Президента уже обсудили многие. Одни – поняли и оценили смелый поступок, другие – уж больно восприняли по-своему. И не то «количество медиков» встречало главу государства, прошлись по экипировке – не устроила. Хотя многие знают, что Президент не так давно переболел и наличие у него антител подтверждено. Не понравилось, цитирую, что «гладил по спинке и всячески оказывал моральное содействие» – это о пациентах. Таким критикам, кажется, не угодишь никогда. Да и собственно цели такой нет.

– А проблемы какие-то есть?

– Все получаем. Все, главное, правильно сразу было. Главе государства важно не только знать, но и видеть, как помогают людям с коронавирусом. Понятно, что и поддержать. И это только начало серий поездок Президента.

Виктория Ходосок:

Опытные медики, в особенности сегодня, без преувеличения, на вес золота. Умелых и знающих необходимо взрастить. Подготовкой специалистов в стране занимаются четыре вуза – этого вполне достаточно. И наверняка не раз на глаза попадались комментарии или материалы, в которых говорилось: белорусская медшкола очень серьезная. И если бы это было не так, стали бы наших переманивать на работу в другие страны? Или же приглашать еще не врачей, но будущих специалистов в поликлиники и больницы оказывать помощь. Но тем не менее в системе высшего медобразования планируются серьезные изменения. Президент Беларуси анонсировал изменения в системе высшего медицинского образования

Виктория Ходосок:

COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно. Число зараженных в мире – больше 60 миллионов человек. Наш Президент каждый раз подчеркивает: мы будем бороться за всех и каждого. И эту коронавирусную заразу победим красиво. За ситуацией в стране он следит каждый день. Каждый день на столе у Президента – цифры, графики, статистика. Убежден Александр Лукашенко и в том, что белорусы должны научиться производить свою вакцину. Хотя помните, в начале октября мы начали тестировать российскую вакцину от коронавируса. Для участия в исследовании отобрали определенное количество людей. А тем временем у россиян уже зарегистрированы две вакцины. На подходе третья.

Правительство планирует покупать вакцину. Скажите, пожалуйста, когда планируется закупка этой вакцины и у кого, если можно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем недавно уже приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины. Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало (подробнее – читайте здесь).