Этот мужчина провёл на ИВЛ 130 дней. Вот о чём говорил с ним Президент

Новости Беларуси. Александр Лукашенко гарантировал сохранение доплат медикам за работу с ковидными больными. Об этом Президент заявил 27 ноября, посещая 6-ю больницу Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема противодействия коронавирусу – на постоянном контроле главы государства. Еще в первую волну пандемии Беларусь не пошла путем большинства, а выбрала свою стратегию борьбы. И сегодня весь мир убедился, что выбор был правильный. Это особенно подчеркнул Александр Лукашенко, общаясь с коллективом 6-й больницы. Александр Лукашенко, посещая 6-ю больницу Минска: весь мир убедился, что Беларусь выбрала правильный путь борьбы с коронавирусом

Клиника фактически первой в стране начала прием пациентов с коронавирусной инфекцией. С февраля отделения перепрофилированы под инфекционные. Главе государства доложили об организации здесь лечебного процесса и оказании помощи больным. Сейчас в учреждении находятся 767 СOVID-пациентов, из них 28 – в реанимации. Не секрет, что Президент сам этим летом переболел коронавирусом и у него есть антитела, поэтому глава государства вел себя смелее других и, заслушав доклады, направился в красную зону. Александр Лукашенко выразил признательность врачам, заверил их в том, что все ковидные выплаты медикам будут сохранены, ведь они сегодня делают большое дело, спасая жизни людей. Президенту важно было лично оценить опыт лечения именно тяжелых больных, поддержать тех, кто сейчас сражается с СOVID.

– Пациент 130 дней на ИВЛ провел.

– Это он 130? Мне о нем докладывали.

– 8 июля, да?

– Да, все верно.

– Ну как ты, Иванович, чувствуешь себя? Сейчас лучше?

– Домой собираюсь.

– Подожди, ну побудь еще денек.

– Денек побуду.

– Я знаю, что тебе тяжело.

– Хочется домой. «Так забастовка, чего вы?» Что ответил пациент 6-й больницы Минска на шутку Президента

– А сколько вы находитесь здесь?

– 12 дней.

– 12? О, так мы уже скоро вас заберем отсюда.

– Я уже прям сама хочу.

– Сама. Вот видите, я ведь прав был, когда им говорил, что здесь людей надо держать до тех пор, пока у них динамика нормальная не пошла. А потом мы их заберем лучше в санаторий.

– Она домой уйдет.

– Или, если есть условия, амбулаторно.