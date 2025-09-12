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В Непале погибли более 50 человек из-за беспорядков

12 сентября 2025 08:24
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В Непале погибли более 50 человек из-за беспорядков-0

В Непале начались массовые беспорядки, в которых погиб 51 человек и более 1300 были ранены. Об этом пишет РИА Новости.

Протесты против борьбы с коррупцией и блокировки социальных сетей прокатились по Катманду и другим городкам, что привело к отставке премьер-министра Шармы Оли.

Деятели, в основном молодые люди, нападали на правительственные здания и дома должностных лиц, что привело к введению комендантского часа.

9 сентября власти сняли запрет на социальные сети, а на следующий день армия начала переговоры с демонстрантами и политическими силами о формировании временного правительства.

Фото: pixabay

# Международная политика

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