В Непале погибли более 50 человек из-за беспорядков

В Непале начались массовые беспорядки, в которых погиб 51 человек и более 1300 были ранены. Об этом пишет РИА Новости.

Протесты против борьбы с коррупцией и блокировки социальных сетей прокатились по Катманду и другим городкам, что привело к отставке премьер-министра Шармы Оли.

Деятели, в основном молодые люди, нападали на правительственные здания и дома должностных лиц, что привело к введению комендантского часа.

9 сентября власти сняли запрет на социальные сети, а на следующий день армия начала переговоры с демонстрантами и политическими силами о формировании временного правительства.

Фото: pixabay