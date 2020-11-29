В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции

Новости Беларуси. В Бобруйске отца и сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 10 августа при проверке документов у водителя такси. Выяснилось, что у него не было допуска к участию в дорожном движении. Инспекторы ГАИ начали составлять протокол. Несколько прохожих, не разобравшись в ситуации, призывали отбить водителя у милиционеров.

В итоге 53-летний местный житель и его сын напали на инспекторов и прибывших на помощь милиционеров Департамента охраны. Родственников задержали и дали правовую оценку. Позже суд признал обвиняемых виновными.