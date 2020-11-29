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В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции

29 ноября 2020 11:54
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Новости Беларуси. В Бобруйске отца и сына на несколько лет отправили в колонию за нападение на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции-1

Инцидент произошел 10 августа при проверке документов у водителя такси. Выяснилось, что у него не было допуска к участию в дорожном движении. Инспекторы ГАИ начали составлять протокол. Несколько прохожих, не разобравшись в ситуации, призывали отбить водителя у милиционеров.

В итоге 53-летний местный житель и его сын напали на инспекторов и прибывших на помощь милиционеров Департамента охраны. Родственников задержали и дали правовую оценку. Позже суд признал обвиняемых виновными.

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции-3

Елена Шумейко, старший помощник прокурора Могилевской области:
С учетом позиции государственного обвинения, а также личности обвиняемых суд назначил обвиняемому 1966 года рождения наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору суда в виде трех лет, семи месяцев и восьми дней, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью.

Обвиняемому 1996 года рождения назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В Бобруйске отца и сына отправили в колонию за нападение на сотрудников милиции-5

Известно, что у старшего осужденного богатое криминальное прошлое. Мужчина привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении сотрудников милиции, побег из-под стражи и незаконный оборот алкоголя.

# Нападение

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