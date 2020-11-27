Александр Лукашенко о региональных штабах по борьбе с коронавирусом: уже не на кого кивать, что средств не хватает

На борьбу с коронавирусом в стране направлены все силы и возможности. В результате такой кропотливой работы белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами: сформирован запас лекарств, средств индивидуальной защиты, в больницах достаточно коечного фонда. Кроме того, для реагирования на ситуацию с COVID-19 в стране по поручению главы государства создали региональные штабы. Об эффективности такого шага Президента 27 ноября спросили медики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Должен сказать, что это дает свой эффект. В штаб входит много людей, которые принимают решения в регионе, области. Допустим, в Минске: мэр Минска здесь находится, у него утром начинается вся работа как раз с этого COVID. Уполномоченный, помощник, он, начальник управления Комитета по здравоохранению (это в Минске) или начальник управления в области, ну, и кого он сочтет нужным там держать, в этом штабе.

Они на штаб приглашают человека, у них полномочия как у Президента, они принимают решения. Надо маски надевать – надевайте. Надо в бахилах по улице ходить – принимайте решение. В Минске, в Витебске и так далее. Общие, общегосударственные вопросы решает Президент – ну, в данном случае по COVID. Но они вносят свои предложения.

И в первой волне, как только мы ввели эту систему по всей вертикали власти, до районных исполкомов, совсем другая картина. Уже не на кого кивать, что средств не хватает, лекарств не хватает. Ты губернатор, у тебя бюджет, используй. Надо – я тебе помогу бюджетом. И эта вертикаль власти нам очень здорово помогла.