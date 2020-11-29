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Небольшие группы вышли в собственные дворы. Как в Минске прошла акция протеста 29 ноября?

29 ноября 2020 16:55
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Евгений Поболовец, СТВ:
На фоне, когда протесты не прекращаются в Европе и Америке, когда проходят десятки антиковидных выступлений и демонстраций в той же Польше, Германии, Франции, нашу традиционную воскресную рубрику «Минские хождения» наполнять все сложнее.

Небольшие группы вышли в собственные дворы. Как в Минске прошла акция протеста 29 ноября?-1

Евгений Поболовец:
Писать и говорить уже особо и не о чем. 29 ноября с опозданием небольшие группы протестующих вышли в собственные дворы. Кое-где вновь попортили коммунальную собственность, где-то вышли без необходимости на проезжую часть.

Небольшие группы вышли в собственные дворы. Как в Минске прошла акция протеста 29 ноября?-4

Небольшие группы вышли в собственные дворы. Как в Минске прошла акция протеста 29 ноября?-6

Евгений Поболовец:
О регионах говорить и вовсе не приходится: в областных городах были замечены пикеты по три-четыре человека.

Милиция полностью контролировала порядок в городе, уже около 16 часов столица окончательно вернулась в привычный воскресный ритм.

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# Акции протеста # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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