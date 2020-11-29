Небольшие группы вышли в собственные дворы. Как в Минске прошла акция протеста 29 ноября?

Евгений Поболовец, СТВ:

На фоне, когда протесты не прекращаются в Европе и Америке, когда проходят десятки антиковидных выступлений и демонстраций в той же Польше, Германии, Франции, нашу традиционную воскресную рубрику «Минские хождения» наполнять все сложнее.