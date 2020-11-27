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Александр Лукашенко: приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины

27 ноября 2020 17:08
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины-1

COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты, и сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно. Александр Лукашенко убежден, что белорусы должны научиться производить свою вакцину.

Александр Лукашенко о региональных штабах по борьбе с коронавирусом: уже не на кого кивать, что средств не хватает

Глава государства рассказал, что российское руководство предложило нам штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство. Российский бизнес даже хотел поучаствовать в финансировании.

Александр Лукашенко: приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно уже приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины. Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. А у нас, оказывается, предприятия могут производить эту вакцину, мы готовы производить эту вакцину. Я вам гарантирую, если только специалисты – вы – предложите нормальный вариант производства, я вам организую мгновенно все процессы.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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