Александр Лукашенко: приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты, и сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно. Александр Лукашенко убежден, что белорусы должны научиться производить свою вакцину.
Александр Лукашенко о региональных штабах по борьбе с коронавирусом: уже не на кого кивать, что средств не хватает
Глава государства рассказал, что российское руководство предложило нам штамм вакцины, чтобы в стране смогли организовать ее производство. Российский бизнес даже хотел поучаствовать в финансировании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем недавно уже приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины. Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. А у нас, оказывается, предприятия могут производить эту вакцину, мы готовы производить эту вакцину. Я вам гарантирую, если только специалисты – вы – предложите нормальный вариант производства, я вам организую мгновенно все процессы.