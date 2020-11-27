Александр Лукашенко – медикам: молодцы, не зря же поляки говорят «мы ваших врачей заберём»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодцы. Не зря же поляки говорят (а врачей нет, у них же беда вообще): мы ваших врачей заберем. Я сказал: едьте, но назад я вас не пущу, нам надо своих лечить больных. Но мы готовы и им помочь, но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.