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Александр Лукашенко – медикам: молодцы, не зря же поляки говорят «мы ваших врачей заберём»

27 ноября 2020 20:50
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Новости Беларуси. С медиками Президент откровенно говорил о наболевшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые страны в открытую сегодня пытаются переманивать наших специалистов. Да, мы готовы при необходимости по-соседски помочь, но и за помощью тогда нужно обращаться цивилизованно и открыто.

Александр Лукашенко – медикам: молодцы, не зря же поляки говорят «мы ваших врачей заберём»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Молодцы. Не зря же поляки говорят (а врачей нет, у них же беда вообще): мы ваших врачей заберем. Я сказал: едьте, но назад я вас не пущу, нам надо своих лечить больных. Но мы готовы и им помочь, но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.

Александр Лукашенко – медикам: молодцы, не зря же поляки говорят «мы ваших врачей заберём»-3

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# Государственная политика в области здравоохранения # Александр Лукашенко

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