Александр Лукашенко – медикам: молодцы, не зря же поляки говорят «мы ваших врачей заберём»

Новости Беларуси. С медиками Президент откровенно говорил о наболевшем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые страны в открытую сегодня пытаются переманивать наших специалистов. Да, мы готовы при необходимости по-соседски помочь, но и за помощью тогда нужно обращаться цивилизованно и открыто.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодцы. Не зря же поляки говорят (а врачей нет, у них же беда вообще): мы ваших врачей заберем. Я сказал: едьте, но назад я вас не пущу, нам надо своих лечить больных. Но мы готовы и им помочь, но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, мы вам поможем. А вот так шпынять нас не надо, мы не рабы.