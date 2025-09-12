Прямой эфир

В Минске состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов предварительного следствия

12 сентября 2025 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Их характеризуют решительность и выдержка, терпеливость и дисциплинированность. Профессиональный праздник сегодня, 12 сентября, отмечают сотрудники Следственного комитета Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов предварительного следствия-2

Всю неделю в нашей стране чествуют следователей. Накануне в столице 12 лучших сотрудников получили грамоты, благодарности и нагрудные знаки. 

В Минске состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов предварительного следствия-4

Роман Дашкевич, следователь Ленинского РОСК Минска:
Я получил свои награды за участие в параде. Я очень сильно мотивирован этими наградами. Очень профессионально отношусь к этому празднику. Люблю Следственный комитет. Работа Следственного комитета в нашей стране очень важна для каждого гражданина Республики Беларусь. Мы ценим, уважаем людей, которые нас поддерживают.

В Минске состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов предварительного следствия-6

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Во взаимодействии с другими правоохранительными органами Следственный комитет обеспечивает безопасность и правопорядок в столице. Мы совместно реагируем на новые вызовы и угрозы, совершенствуем методики расследования киберпреступлений. По решению председателя Следственного комитета в управлении создано соответствующее подразделение 

Работа следователя остается одной из самых сложных и ответственных, ведь она требует от человека крепких волевых качеств.

# Следственный Комитет # Следственный комитет Беларуси # Евгений Архиреев

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге
12 сентября 2025 07:53

Лукашенко поблагодарил сотрудников Следственного комитета за профессионализм и верность присяге

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы
12 сентября 2025 07:45

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы

Лукашенко посещает реконструированный комплекс «Лошицкий»
12 сентября 2025 07:35

Лукашенко посещает реконструированный комплекс «Лошицкий»