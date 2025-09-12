В Минске состоялось торжественное собрание в честь Дня сотрудника органов предварительного следствия

Их характеризуют решительность и выдержка, терпеливость и дисциплинированность. Профессиональный праздник сегодня, 12 сентября, отмечают сотрудники Следственного комитета Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всю неделю в нашей стране чествуют следователей. Накануне в столице 12 лучших сотрудников получили грамоты, благодарности и нагрудные знаки.

Роман Дашкевич, следователь Ленинского РОСК Минска: Я получил свои награды за участие в параде. Я очень сильно мотивирован этими наградами. Очень профессионально отношусь к этому празднику. Люблю Следственный комитет. Работа Следственного комитета в нашей стране очень важна для каждого гражданина Республики Беларусь. Мы ценим, уважаем людей, которые нас поддерживают.

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами Следственный комитет обеспечивает безопасность и правопорядок в столице. Мы совместно реагируем на новые вызовы и угрозы, совершенствуем методики расследования киберпреступлений. По решению председателя Следственного комитета в управлении создано соответствующее подразделение

Работа следователя остается одной из самых сложных и ответственных, ведь она требует от человека крепких волевых качеств.