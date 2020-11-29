В Лиде желающих поступить в правовой класс было в два раза больше, чем мест. Кто и почему хочет носить форму?

Новости Беларуси. В 10-й школе Лиды в этом учебном году небывалый ажиотаж на учебу в классе правовой направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Желающих надеть форму оказалось в два раза больше, чем мест. Администрация учебного заведения отреагировала. В 2020 году впервые набор прошел сразу в два класса. Репортаж Галины Буро.

Поход в милицию для Полины Козловской – дело привычное, можно сказать, семейное.

– Привет! Как дела?

– Привет, все нормально, хорошо.

Отец девушки уже 25 лет служит в милиции. На территории, где майор Козловский – участковый, он не раз помогал жителям в непростых ситуациях. Гроза преступников и дебоширов. Полина решила продолжить династию и поступила в правовой класс.

Полина Козловская, учащаяся СШ № 10 Лиды:

Папа для меня всегда был примером, и я уже с детства видела, как он ходит на работу, как он занимается делами разными. И я считаю, что милиционер – это очень хорошая и одна из самых главных профессий.

Геннадий Козловский, старший участковый инспектор ООПП Лидского РОВД:

Гордость, что она хочет пойти по стопам отца. Она выбрала самостоятельно данный класс юридической направленности. Также хочу сказать, что и старшая дочь моя закончила данную школу 10-ю, тоже юридический класс.

Равняйсь, смирно! Прямо шагом марш!

Строевым шагом к мечте. Кто-то по стопам родителей, а многие станут в своей семье первопроходцами. Углубленное изучение обществоведения, истории Беларуси, иностранных языков, дежурство с милицией, экскурсии в Академию МВД. И да, в этот класс не просто подают документы, а именно поступают после 9-го класса из всех других лидских школ. Баллы не ниже 7, плюс собеседование. Проходят не все, только лучшие.

Галина Буро, корреспондент:

Эти ученики отличаются в школе даже по форме одежды. Она очень похожа на милицейскую – с шевронами и специальными погонами, на которых написано «ЮК» (юридический класс). Здесь присутствует герб города Лиды, а у командира класса на погоне три лычки.

Желающих надеть форму оказалось в два раза больше, чем мест. И вот беспрецедентный выход: в 10-й школе Лиды в День знаний за парты впервые сели сразу два 10-х класса правовой направленности. Систему ценностей этих учеников не смогли перевернуть деструктивные Telegram-каналы. И даже, возможно, наоборот, подтолкнули к серьезному решению.

Владислав Скерсь, учащийся СШ № 10 Лиды:

В этих классах на повышенном уровне изучается история и обществоведение, а эти предметы мне очень интересны. Я ими очень серьезно увлекаюсь. В будущем я хочу связать свою жизнь с юридическим образованием и с работой в милиции.

Владимир Семенов, директор СШ № 10 Лиды:

Всегда есть вещи, которые являются непроходимыми – это честь, достоинство, порядочность, верность флагу, верность присяге, верность слову. И мы с радостью убедились, что есть люди, дети, для которых это не пустой звук. Это внутри человека. И вот когда мы будем уверены и будем знать, что таких детей достаточно, их много, значит все вот эти смутные, тяжелые времена мы пройдем. И это залог наших будущих побед.

Слова доказаны выпускниками. Вот они заглянули в родную школу уже не в учебной форме, а в милицейской. Здесь каждый третий выпускник идет по юридической направленности – это лучший показатель в Гродненской области и один из лучших в стране.

Никита Кудла, милиционер роты ППСМ Лидского РОВД:

Этот выбор был осознанный. И вообще, прохожу на данный момент службу в милиции, у меня уже четвертый год. И в дальнейшем я не думаю на этом останавливаться.

Евгений Головач, инспектор ДПС ОГАИ Лидского РОВД:

Работаю в Лидском ГАИ в должности инспектора ДПС. Ни о чем не жалею. И хочу отдельное спасибо сказать учителям данной школы.