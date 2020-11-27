Врач из 6-й больницы обратился к Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: приехали два банкира из России и один крупный наш бизнесмен с предложением организовать производство вакцины

Сегодня в 6-й больнице часто звучали и слова признательности. Не только Александр Лукашенко благодарил врачей за их усилия. Во время общения с главой государства один из работников больницы от своего имени и всей своей семьи искренне поблагодарил Президента за то, что он делает для нашей страны.