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Врач из 6-й больницы обратился к Александру Лукашенко

27 ноября 2020 17:19
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с коллективом 6-й клинической больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сегодня в 6-й больнице часто звучали и слова признательности. Не только Александр Лукашенко благодарил врачей за их усилия. Во время общения с главой государства один из работников больницы от своего имени и всей своей семьи искренне поблагодарил Президента за то, что он делает для нашей страны.

Врач из 6-й больницы обратился к Александру Лукашенко-1

– Хочу от себя и от своей семьи, потому что имею такое задание, поблагодарить вас за все, что вы делаете для этой страны.
– Слушай, даже и врачи такие есть?
– И за все – мы все видим, понимаем, мы всегда на вашей стороне.

Врач из 6-й больницы обратился к Александру Лукашенко-4

– Нынешний Президент не без ошибок. 25 лет быть у власти – это, знаете, как на стекле вы меня рассматривали со всех сторон. И у меня косяков хватало, и я видел свои недостатки, знаю, не бывает идеальных людей. Но я никогда – передай своей семье и жене – я никогда вас не предам.

# Медицина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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