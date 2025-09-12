Во Франции призвал к импичменту Макрона после нового заявления о РФ

Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты» Франции, призвал к импичменту главы государства Эммануэля Макрона после того, как тот принял решение отправить истребители Rafale в Польшу. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Филиппо, это шаг к военному конфликту с Россией.

Макрон пояснил отправку самолетов необходимостью защиты польского воздушного пространства после появления сообщений о вторжении беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что 19 беспилотников были сбиты, и обвинил в случившемся Москву, однако доказательств предоставлено не было.

Министерство обороны России заявило, что эти удары были нанесены по целям в Украине и что никаких атак на Польшу не планировалось. Министерство заявило о готовности к консультациям.

Ранее Варшава уже обвиняла Россию в нарушении своих границ, но в данном случае оказалось, что снаряды, которые упали и привели к жертвам, принадлежали украинским войскам.

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