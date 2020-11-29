«Смертность никогда не скроешь». Александр Лукашенко высказался о статистике по коронавирусу в Беларуси

На борьбу с коронавирусом в стране направлены все силы и возможности. И как результат такой кропотливой работы – белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами. И опыта уже набрались за этот год. Но это не повод расслабляться, – повторяет часто Президент. Ведь время показало: вирус не только медицинская проблема.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень серьезная проблема. Для меня как Президента самая серьезная сегодня, несмотря на то, что мы пережили первую волну этой заразы. Сейчас, конечно, уже армия наша не та, что была в 1941 году, уже идет 1945-й год – война заканчивается, армия у нас мощная, и вы, командиры и бойцы этой армии, уже совсем другие люди. У нас есть определенный опыт. Это главный вывод борьбы с COVID в Беларуси. Поэтому еще раз подчеркну: самое важное – то, что я и многие из вас убедились, что мы этот путь прошли достойно единственные в мире.

Александр Лукашенко о статистике по коронавирусу: некоторые говорят, что фальсифицируют и прочее. Ну, нам-то это зачем?

Я наблюдаю сейчас в Telegram-каналах о том, что беспокоит врачей. Что меня удивляет: ах, там статистика. Не надо переживать, никто никого здесь не обманывает, это никому не нужно. Ну и потом, ну хорошо, как некоторые говорят: «Вот, там фальсифицируют», – и прочее. Ну, нам-то это зачем? О чем это говорит? С точки зрения политики, наверное, было лучше, даже чтобы наших этих протестунов на место поставить.

Вот смертность никогда не скроешь. Да, ты можешь поставить диагноз: там астма или еще что-то, там пневмония и так далее. Можно так-сяк поставить. Но общее количество смертности никуда не денется. Но тем не менее почему хайпуют на этом и постятся в интернете – а, острая тема, надо расшевелить ее.

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