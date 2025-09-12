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Минск принимает Международный форум экономического сотрудничества

12 сентября 2025 08:30
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Мост сотрудничества: от высоких технологий и медицины до туристического потенциала. Участники из 19 стран прибывают в Минск на Международный форум экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принимает Международный форум экономического сотрудничества-2

Уже сегодня, 12 сентября, в столице делегации из Индии, Китая и нашего главного торгового партнера России: зарегистрировались представители 13 регионов. На пленарном заседании будут рассмотрены темы экономического сотрудничества, медицинского и туристического потенциала. Форум, приуроченный ко Дню города, собирает друзей уже четвертый год подряд. На этот раз участников – более 250.

# Международное сотрудничество

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