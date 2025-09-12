Минск принимает Международный форум экономического сотрудничества

Мост сотрудничества: от высоких технологий и медицины до туристического потенциала. Участники из 19 стран прибывают в Минск на Международный форум экономического сотрудничества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 12 сентября, в столице делегации из Индии, Китая и нашего главного торгового партнера России: зарегистрировались представители 13 регионов. На пленарном заседании будут рассмотрены темы экономического сотрудничества, медицинского и туристического потенциала. Форум, приуроченный ко Дню города, собирает друзей уже четвертый год подряд. На этот раз участников – более 250.