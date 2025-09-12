В Польшу прибыла новая партия бронетехники

Варшава продолжает нагнетать военную напряженность. Итак сложную обстановку в регионе накалило последнее сообщение Министерства обороны Польши о том, что страна получила новую партию вооружения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около 40 современных танков «Абрамс» и 14 машин технического обеспечения, которое поступят в ближайшее время. Это всего лишь часть масштабного плана по милитаризации страны. Совсем недавно Польша закупила 250 единиц новейшей техники, которая обошлась бюджету почти в пять миллиардов долларов. Это произошло на фоне воинственных заявлений президента Кароля Навроцкого об увеличении военных расходов, которые он сделал на заседании Совета национальной безопасности Польши.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

Я глубоко убежден, что прежде всего необходимо увеличить инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону – как в закупку новых систем, так и в разработку отечественных технологий. А это предполагает увеличение расходов на оборону до 5 % ВВП.

В этой связи хочется напомнить, что на 2026 год Польша запланировала рекордный военный бюджет в размере 200 миллиардов злотых, это около 55 миллиардов долларов, что составляет порядка 4,8 % ВВП.