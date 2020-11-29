На встрече с медиками Александру Лукашенко задали вопрос о жилье для молодых специалистов. И вот что он ответил

Новости Беларуси. В моральной поддержке нуждаются и медики. Особенно те, которые работают с ковидными больными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Визит главы государства в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Начало серий президентских поездок по медучреждениям – материал Виктории Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

С медиками Александр Лукашенко разговаривает три часа. Закрытых тем нет. В начале встречи даже отмечает, что готов отвечать на самые каверзные вопросы. Но их не было. Волнует специалистов опасный коронавирус и все, что с ним связано. Например, сохранятся ли поощрения медикам, которые работают с ковидными больными? Сохранятся, – гарантировал Президент. Но зарплатами все не решишь. Хорошо бы помогать медработникам и своим жильем. Это важный вопрос для представителей разных профессий. Но глава государства нацеливает строить больше именно арендного жилья.

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