На встрече с медиками Александру Лукашенко задали вопрос о жилье для молодых специалистов. И вот что он ответил
Новости Беларуси. В моральной поддержке нуждаются и медики. Особенно те, которые работают с ковидными больными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Визит главы государства в 6-ю городскую клиническую больницу Минска. Начало серий президентских поездок по медучреждениям – материал Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, корреспондент:
С медиками Александр Лукашенко разговаривает три часа. Закрытых тем нет. В начале встречи даже отмечает, что готов отвечать на самые каверзные вопросы. Но их не было. Волнует специалистов опасный коронавирус и все, что с ним связано. Например, сохранятся ли поощрения медикам, которые работают с ковидными больными? Сохранятся, – гарантировал Президент. Но зарплатами все не решишь. Хорошо бы помогать медработникам и своим жильем. Это важный вопрос для представителей разных профессий. Но глава государства нацеливает строить больше именно арендного жилья.
В каждой квартире – электроплиты и вся сантехника. Посмотрите, как живут молодые специалисты Щучинщины
Совсем недавний пример – такой дом в Щучине для молодых специалистов. Здание было построено почти полвека назад. В свое время это был пришкольный интернат. Год назад провели масштабную реконструкцию и сделали современные квартиры с двумя типами планировки жилплощади: это модные сегодня квартиры-студии и варианты с отдельной кухней.
Вы неоднократно на встречах с рабочей молодежью, со студенческой молодежью акцентировали внимание на необходимости принятия мер по закреплению молодых специалистов на рабочих местах. И одним из основных аспектов закрепления специалистов на рабочих местах является обеспечение их жильем – тех, кто не имеет своей жилплощади в городе Минске. К сожалению, и в городе Минске, и касательно нашего учреждения этот вопрос решается, в общем-то, с некоторым трудом. Поэтому просим вашего содействия и вашей помощи в этом вопросе.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы, наверное, знаете, что моя жестокая позиция, и вижу, что минчане ее, в общем-то, поддерживают – не увеличивать строительство жилья в Минске, а наоборот сокращать. Договорились о том, что мы будем развивать города-спутники. Мы начали со Смолевичей, Логойск пойдет, Дзержинск, Фаниполь и Руденск – вот эти будем развивать, чтобы вас как-то рассредоточить (подробнее – читайте здесь).