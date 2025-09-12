Прямой эфир

Суд в Бразилии приговорил экс-лидера к 27 годам тюрьмы

12 сентября 2025 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Суд в Бразилии приговорил экс-лидера к 27 годам тюрьмы-0

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был осужден на 27 лет и 3 месяца тюремного заключения за попытку государственного переворота. Об этом пишет ТАСС.

Суд счел его виновным в создании преступного сообщества и в подрыве верховенства закона. Это решение было принято четырьмя судьями Верховного суда при несогласии одного.

Согласно материалам дела, Болсонару и его сторонники, в том числе военнослужащие, запланировали сорвать вступление Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность главы государства в декабре 2022 года. Среди обсуждаемых акций была операция по устранению Лулы, вице-президента Алкмина и судьи де Мораеса.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Польшу прибыла новая партия бронетехники
12 сентября 2025 08:50

В Польшу прибыла новая партия бронетехники

В Непале погибли более 50 человек из-за беспорядков
12 сентября 2025 08:24

В Непале погибли более 50 человек из-за беспорядков

Принц Гарри приехал в Украину по приглашению Киева
12 сентября 2025 07:56

Принц Гарри приехал в Украину по приглашению Киева