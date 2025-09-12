Минск готов отметить 958-летие! Рассказываем, где пройдут основные мероприятия

Патриотические, спортивные и развлекательные события, а также традиционная церемония вручения наград «Минчанин года». Белорусская столица готов отметить 958-летие. Основные праздничные мероприятия пройдут завтра, 13 сентября, в центральной части города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День стартует с торжественного мероприятия – в 10 утра у стелы «Минск – город-герой» состоится церемония возложения цветов. На площадке возле центральных ворот Парка Победы развернется масштабное мероприятие – международные соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Посетителей также ждут насыщенные активность рядом с Дворцом спорта, где пройдет Национальный олимпийский день. Все районы столицы трепетно и внимательно готовились к празднику, повсеместно организуют концертные площадки. Милиция будет обеспечивать безопасность в усиленном режиме.

Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Проход на площадку Дворца спорта и зеленую зону в районе проспекта Победителей и Машерова будет организован с 8 утра через 8 контрольно-пропускных пунктов, а на территорию Верхнего города – через шесть КПП. Для граждан особой категории: участники Великой Отечественной войны, инвалиды, беременные женщины, граждане с малолетними детьми предусмотрены отдельное КПП, обозначенное оранжевым тентом. По периметру предусмотрены камеры хранения. Также под контроль будут взяты все районные мероприятия. Напоминаем, что места проведения массовых мероприятий не допустят лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также имеющих при себе запрещенные предметы.

На зеленой зоне от стелы «Минск – город-герой» до Дворца спорта развернется традиционный фестиваль реконструкции «Мiнск старажытны» – театрализованное и интерактивное событие. Об участии заявили полтысячи хранителей истории из трех стран – Беларуси, России и Китая. В вечернее время будет проходить молодежная концертная программа. Ярким финалом праздничного дня станет фейерверк, который раскрасит небо над Минском в 23:00.