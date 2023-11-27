Как учат Родину любить – о допризывной подготовке и военно-патриотических клубах поговорили с экспертами

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях. Чему учат в военно-патриотических клубах? Алена Сырова, СТВ:

Если изначально эти клубы задумывались как профориентационная история, то не стоит подменять понятия. Если мы сейчас все это сведем исключительно к военному воспитанию, то возникнет вопрос: я военным не хочу быть, зачем мне идти в эти клубы? А ведь наши силовики дают еще и другие правильные моменты, ту самую идеологию.

Леонид Касинский:

На самом деле, эта работа по патриотическому воспитанию не началась сегодня или вчера. Она шла, просто мы с вами меньше говорили об этом, потому что больше смотрели на Запад, что они нам скажут про это. И делали большую ошибку. Мы страна, которая больше всех говорит о мире, но вместе с тем мы тут военно-патриотическое воспитание... Знаете, есть такая восточная мудрость. Ученик у учителя спрашивает: учитель, ты учишь меня воевать и в то же время говоришь о мире, как ты можешь примирить две эти вещи? На что учитель отвечает своему ученику, что лучше быть воином в саду, чем садовником оказаться на войне. И это то, о чем постоянно говорит нам наш Главнокомандующий. Хочешь мира – готовься к войне. Ведь безопасность потому и существует, что ее обеспечивают. Мы уже не раз говорили о том, что 2020 год, наверное, должен был случиться. Сегодня у наших людей после 2020 года есть спрос на патриотизм. А то, что говорят наши беглые с Запада, для меня формула одна и простая: если они говорят, что не надо так делать, значит, так делать и надо. Усиливать работу в этом направлении. Если они нас хвалят, значит, надо остановиться и задуматься: что-то мы не то делаем. Военно-патриотический клуб на авиабазе. Рассказываем, чему там обучают. «Кто, если не мы» – как создавали клуб «Рысь»? Кирилл Казаков:

Что касается МВД. «Рысь» стала знаменитой, потому что была одной из первых, если не первой. Я у своего ребенка спрашивал, потому что он занимался в «Рыси»: что ты умеешь делать? Он до сих пор умеет собирать и разбирать автомат Калашникова за крайне малое время, делать массаж сердца, понимает, что такое ориентирование в лесу. Но изначально идея же была совершенно не такая, а собрать ребят и заинтересовать их тем, что хочет общество. Вот это тот успех, когда мужчина становится мужчиной.

Сергей Гребенников, заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:

Абсолютно поддерживаю вашу идею, поблагодарить вас хочется за то, что вы такие программы организовываете и проводите. Есть запрос сегодня в обществе на патриотизм. И «Рысь» действительно была первой. Это ребята-офицеры, которые занимались самостоятельно с детьми, высказали такую инициативу. Николай Николаевич, наш командующий войсками, за эту инициативу взялся крепко. Минобразования поддержало, и потихоньку эта работа пошла, причем пошла очень хорошо. Два года пролетели, мы даже не заметили, а знаете, как дети изменились? Два года «Рысь» отпраздновала, два года – «Гранит». Сейчас все клубы практически у нас вторую годовщину празднуют. Это совсем не те дети, которые были. Алена Сырова:

Ребята ваши взялись, Николай Николаевич поддержал, потому что стали ощущать, что где-то прежде недоработали гражданские. Получается, так: кто, если не мы? Сергей Гребенников:

Согласен. Кто, если не мы – так и есть. Если есть доверие к людям в погонах, значит, люди в погонах должны этой работой и заняться. Кирилл Казаков:

В августе 2020 года с этой и с той стороны были белорусы. Те, которые с той стороны, не всегда были людьми идейными. Многие были оболванены, кто-то вышел на улицу от безделья, кто-то – потому что позвали, почитали этих Telegram-каналов. В итоге я понимаю смысл: вот тех взять под свое крыло. Сергей Гребенников:

Все верно. Не то, что перевоспитать, а показать пример, что есть другая жизнь и возможность по-другому совсем учиться и смотреть вперед. Алена Сырова:

Получается, что изначальная идея трансформировалась: сейчас это больше, чем клуб, в который ребята приходят, чтобы пообщаться с авторитетными старшими товарищами, научиться элементарным азам. «Объем работы просто колоссальный» – чем занимается военрук в школах?

Олег Драчан, руководитель военно-патриотического воспитания СШ № 9 Барановичей:

Организационные вопросы решены все. Первый год выходила проблема, когда не было разрешено совмещение ставки руководителя военно-патриотического воспитания с учебной нагрузкой. Но буквально в январе этого года решение принято, поэтому если человек действительно хочет, он сможет спокойно работать, получать нормальную, достойную зарплату. Алена Сырова:

А что вы вообще делаете? Олег Драчан:

Здесь объем работы просто колоссальный. Прежде всего, если посмотреть, первое, с чего нужно начинать, – это информационное направление. Если посмотреть потоки информации, которые сегодня выливаются на ребят, они в разы превышают то, что мы получали в свое время. Ребятам разобраться в этом потоке информации довольно тяжело. Просто для начала объяснять, что происходит в стране, для чего, что мы делаем. Следующее направление – военно-историческое. Если не коснутся наших корней, наверное, никогда не вырастет настоящий патриот. У нас в Барановичах порядка 16 памятных мест, которые связаны с историей Великой Отечественной войны. Когда они видят, что было на этой земле, у них начинает восприниматься по-другому происходящее. Зачем нужны патриотические клубы, если есть суворовцы и кадеты?

Леонид Касинский:

Дело в том, что не надо из военно-патриотических клубов делать панацею. Это всего лишь одна из форм патриотического воспитания. Все те формы, которые у нас были ранее, сегодня также используются, получают какое-то новое дыхание в своем развитии, потому что совершенствуются программы, способы, формы обучения. Клубы – всего лишь маленькая часть. Она сегодня активно развивается, эта форма имеет спрос в обществе, но это не значит, что это единственная форма. Есть ли у детей желание записываться в исторические клубы? Алена Сырова:

Ребята в клубы приходят сами или их приводят родители? Алексей Коробущенко, заместитель председателя историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:

Нет, дети тянутся сами. Все началось с уроков мужества, общественное объединение начало работу по этим урокам. Мы приходили в школы, собиралась аудитория детей. Начинаем общаться с ними, диалоговая площадка в форме Великой Отечественной войны или Первой мировой, рассказываем, показываем. Мы видим, как дети тянутся. После наших занятий они находят нас, приходят к нам. Это говорит о том, что история нужна. Ее нужно рассказывать, нужно пропагандировать историю. Кадлубай рассказал, какие льготы будут иметь выпускники военно-патриотических клубов. Подробности. Как заинтересовать ребенка изучением истории? Кирилл Казаков:

Как красиво продавать историю? Когда все кричат о Радзивиллах, ничего не имею против Радзивиллов, но там есть некая маркетинговая история, которая красиво продает легенду, замок, всю эту историю про польскую часть. И она красиво уходит. Когда мы начинаем рассказывать о Великой Отечественной войне, чтобы они вдохновились… Как это грамотно продавать? Когда ребята ходят в военно-патриотический клуб, там некая атмосфера, дисциплина, правила. А когда это за пределами клуба, это иногда работа БРСМ.

Александр Лукьянов, первый секретарь БРСМ:

Ребята знакомятся с военнослужащими через восприятие визуальное, личностное, что это за человек, представитель какого силового ведомства. Помимо того, что в рамках военно-патриотического клуба или военно-патриотических игр, мы его вооружаем определенным знанием. Очень важно молодого человека еще вооружить чувством необходимости защиты страны. Почему эти механизмы работают эффективно? Потому что молодой человек, потрудившись там, оставил часть своего труда. Он никогда не позволит это разрушить. «Обязательно – общественно-полезный труд». Как прививать гражданскую идеологию? Алена Сырова:

Как быть с гражданской идеологией? Как это прививать? Сейчас все сводится к тому, что военно-патриотические клубы – это панацея. Ты отдал туда своего ребенка, сто процентов он будет патриотом. А если потом пойдет в армию служить или сотрудником МВД станет, значит, что все у него в жизни будет хорошо. Но ведь у нас куча других профессий!

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

От частного к общему в цифрах. Мы четко понимаем, что нам с коллегами патриотика нужна в общем, для наших детей в целом. И они массово посещают что? Учреждения образования. Соответственно, дополнительное образование (кружки – по-простому, объединения по интересу – как написано в нормативно-правовых актах) могут посещать и не посещать по желанию, но на уроках обязаны быть все. Самая главная вещь, о которой зачастую забывают и некоторые попытались извратить, сказав, что урок выполняет лишь одну функцию – обучения. Мы сейчас четко со всеми возвращаемся. В этом году календарном определяем, что ключевая цель любого занятия любой дисциплины – это воспитательная функция. И закладываем это и в курсы переподготовки нынешних учителей, и курсы подготовки студентов, которые еще будут эту профессию постигать. Не сразу, нельзя по щелчку просто переключить и вернуть к тому, что, например, в Советском Союзе выстраивалось десятилетиями. Кирилл Казаков:

Рухнуло, правда, в течение года.