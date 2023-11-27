«Работаем совместно». Как исторический клуб дополняет военно-патриотическое образование?
Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.
Алена Сырова, СТВ:
Не конкурирует ли клуб «Будем помнить» с военно-патриотическим бразованием?
Мария Лапуцкая, председатель историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:
Здесь не конкурируем, а работаем совместно, потому что у нас историко-патриотическое общественное объединение, которое направлено на изучение военной истории. Военно-патриотические клубы дополняют. Мы рассматриваем Беларусь и наше героическое прошлое. Мы говорим не только о Великой Отечественной войне, мы также рассказываем периоды Первой мировой войны. Она считается забытой, тем не менее школьникам очень интересно узнавать.
Алексей Коробущенко, заместитель председателя историко-патриотического общественного объединения «Будем помнить»:
Если брать Первую мировую, то на территории нашей страны она была три года, стоял фронт, все это знают. Очень много героев было тогда, патриотизм был сильный. Плюс переход к революции, потом Советско-польская война, разделен наш народ на две части. Об этом тоже надо говорить и рассказывать так, как оно было. Извне сейчас пытаются исказить полностью нашу историю. Рассказать о 1939 годе, почему это произошло. Рассказать о начале Великой Отечественной войны, как она проходила. Дети не любят фальшь, когда они проникаются, они будут слушать и познавать.
Читайте также:
Военно-патриотический клуб на авиабазе. Рассказываем, чему там обучают
Девочки бегут, чтобы вступить – что поменялось в военно-патриотических классах после 2020-го?
Физподготовка, история, краеведение – что еще может предложить движение БРСМ, рассказал Александр Кадлубай