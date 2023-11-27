«Работаем совместно». Как исторический клуб дополняет военно-патриотическое образование?

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Алена Сырова, СТВ:

Не конкурирует ли клуб «Будем помнить» с военно-патриотическим бразованием?