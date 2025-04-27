Азарёнок: свободна держава, которой плевать, сколько стоит доллар. Такая держава – мы, такая держава – КНДР

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

И вновь в мировую повестку, как свежий и яростный ветер, врывается Северная Корея. Держава Кимов, коммунистическая крепость, одна из самых свободных стран в мире. Вождь сказал свое слово и сделал дело.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России:

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и профессионализм.

Григорий Азаренок:

Что же это за страна такая – Корейская Народно-Демократическая Республика? Что мы знаем о ней? Как она выстояла? За что сражается? О чем она поет? А она поет о своем Вожде. И не стесняется этого. Казалось, у нее нет шансов. Ведь большой брат – Советский Союз – ее вышвырнул, отрекся от нее, плюнул в нее. Как и в Кубу, и во Вьетнам, и в Афганистан, и во весь советский блок. Эдуард Шеварднадзе – министр иностранных дел Горбачева – приезжал в КНДР, его умоляли: не признавайте Южную Корею. На это он ответил: даю слово коммуниста. И очень скоро руководство Союза признало Южную Корею. КНДР осталась одна. На горной местности, где мало что растет. Практический в полной блокаде. Весь мир объявил им санкции. Кроме нас. Их обложили, как последнего хищника, мировые охотники. Им оставалось только сдаться. Но они не сдались. Они сказали: мы выстоим, и правда за нами. Они провозгласили идеологию Чучхе – полной самостоятельности. В экономике. Культуре. Политике. Об этом писал Пушкин: самостоянье человека – залог величия его.

Григорий Азаренок:

Давайте же наконец скажем: что такое свобода? Право сношаться, с кем хочешь, на глазах публики? Если для кого-то это, то персонаж этот типичный скот. Ибо собака примерно это и делает. Нет, свобода – это когда над тобой не давлеет ничего. Свободны были первохристиане – мученики Колизея. Над ними не властвовала ни боль, ни обстоятельства, ни кесарь, ни расплавленный металл, ни гвозди в руках. Ни сама смерть над ними не властвовала. Они были свободны. Свободна держава, которой плевать, сколько стоит доллар. Которая молится за своего вождя, а не за курсы на брокерских биржах. Держава, которой плевать, что там завтра отчебучит Трамп, какие новые тарифы придут в его башку. Такая держава – мы. Такая держава – КНДР. Путь к такой свободе дается тяжело. Он не устлан розами, он не постелен красной дорожкой с папарацци по всем углам. Он идет через борьбу и преодоление. И КНДР прошла этот путь. Да, было трудно. Да, было голодно. Да, не было порой лекарств. Но была идея. Был вождь. Было трудолюбие. И они все преодолели. Как мы. Сейчас там высятся шикарные гостиницы, огромные дома – там строительный бум. Вид покруче, чем во всяких дубаях. И бизнеса там полно, и ресторанов там очень много, и интернет там есть – все есть. Но интернет свой. И Ким, если он хоть миллион рабочих захочет привезти из другой страны, он не парится, что начнется какой-то вой в соцсети. Она у него своя. И там поют про Вождя.

Григорий Азаренок:

А в уставе корейской армии написано: солдаты не имеют права сдаваться в плен. Они должны либо погибнуть, либо победить. И вот корейские солдаты отправились биться за своего Вождя в Курскую область. И что же – ни одного пленного. И никаких мамочек, которые бы бунтовали. Там вообще никогда никаких бунтов и митингов против власти не было. И не может быть. Врагу там просто некуда просунуть щупальца. Там идея правит. Чучхе. Помните, Трамп пригнал авианосцы, чтобы нагнуть корейцев. И что? А ничего. Они сказали: да, конечно, вы, империалистические собаки, можете нас уничтожить. Но мы заберем с собой и Японию, и Южную Корею, и в Штаты что-нибудь непременно прилетит. И не дрогнули. И мировой гегемон отступил. И пошел ручкаться с Кимом, договариваться, заискивать перед ним. Но Вождь ведет какие хочет переговоры, а идеология, вектор развития – неизменны. И пропаганда, и плакаты на улицах говорят об одном: верить капиталистическому черту нельзя. И стоит Корея, и никто, и ничто ей не указ. И поет она с нами на одной волне. А еще там чудесное образование – одна из самых читающих в мире стран. Все изучают русский язык. И они создали свою собственную ядерную программу. И кто на них теперь? Об этом и Батька говорит.