Мерч с Кириллом Туровским – эксперты предложили, как продвигать белорусских героев
Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.
Алена Сырова, СТВ:
Если мы столкнулись с тем, что одним нравится один исторический период, другим – другой, всегда есть современность. В ней тоже есть герои и выдающиеся деятели. Какие-то новые символы? Пожалуйста, БРСМ придумывал ленточки, браслеты – мерч, который пользуется популярностью.
«Мерч Первого» как залетел! Это показало то, что запрос был колоссальный. Помните, в 2014 году у россиян Путин был фактически везде? А мы как-то с этим опоздали. Почему БРСМ не инициировал раньше?
Александр Лукьянов, первый секретарь БРСМ:
Предложение такое было. И как раз во многом появление мерча – я знаю достоверно, потому что видел документы – оно нашло применение, но, наверное, не очень своевременно. Где-то надо проявлять просто большую настойчивость.
Алена Сырова:
Так, может, сейчас проявить – расширить, пойти по героям Беларуси?
Александр Лукьянов:
Мы стоим на очень важном этапе. Следующий год – 80-летие освобождения нашей страны. Уже создана рабочая группа, и мы знаем, что в том числе с Федерацией профсоюзов у нас будет похожий проект – аллея героев, в небольших городах в том числе. Проект направлен на популяризацию именно тех героев, которые освобождали и защищали наш регион.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
У нас есть Совет по исторической политике, возглавляет глава Администрации – Игорь Петрович Сергеенко. Там эта тема поднята, популяризация и создание Олимпа героев, которые от тех периодов… Вы их Радзивиллами называете, это правильно. Это обертка, которая сейчас разворачивается. Показано, что все население совсем не на медведях по соли ездило, а в лаптях ходило рядом с этими дорогами. Задача амбициозная стоит: определить. Я думаю, вам, Кирилл [Казаков – прим. ред.], очень хорошо пошла бы майка с дедом Талашом, например, с Давыдом Городенским.
Кирилл Казаков, СТВ:
Или Кирилл Туровский!
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