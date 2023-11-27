Мерч с Кириллом Туровским – эксперты предложили, как продвигать белорусских героев

Как научить Родину любить? Есть ли аншлаг в военно-патриотических клубах? И почему допризывная подготовка снова в тренде? На площадке ток-шоу «По существу» развернулся взрослый разговор о тонких патриотических материях.

Алена Сырова, СТВ:

Если мы столкнулись с тем, что одним нравится один исторический период, другим – другой, всегда есть современность. В ней тоже есть герои и выдающиеся деятели. Какие-то новые символы? Пожалуйста, БРСМ придумывал ленточки, браслеты – мерч, который пользуется популярностью.

«Мерч Первого» как залетел! Это показало то, что запрос был колоссальный. Помните, в 2014 году у россиян Путин был фактически везде? А мы как-то с этим опоздали. Почему БРСМ не инициировал раньше?